Спеціально прийшли наср*ти. Дружина Усика розповіла, що ррашисти робили у їхньому будинку

Російські солдати дізнавшись, де знаходиться будинок чемпіона світу з боксу Олександра Усика, вирішили там все рознести

Російські окупанти вирішили нагадувати у сімейному будинку українського боксера / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

Дружина Олександра Усика – Катерина записала відеозвернення у своєму Instagram, де поділилася новими подробицями злочинів російських загарбників

Рашисти порахували за великий подвиг рознести сімейний будинок Усиків у Ворзелі. Убогим ніколи не досягти спортивних досягнень українського чемпіона, і вони вирішили просто напаскудити у його домі.

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"Добрий вечір усім. Щойно я зв'язалася з людьми, які побували у Ворзелі, у моєму домі. Вони відправили мені нові фотографії, поспілкувалися ми з ними. Спасибі величезне волонтерам, саперам, усім. Коротше, у чому весь прикол? Хтось, я думаю, хтось хто знав, що цей дім наш і російська армія, велика, бл*дь, російська армія прийшла до нас у будинок спеціально. З усієї вулиці, дізнавшись, що це будинок Усика, вони туди приперлися, вони туди наср*ли цілеспрямовано. Вони там лагодили свою техніку, пили бухло, я не знаю, що вони там накрали".

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Також дружина боксера вкотре послала орків за російським кораблем.

"Коли вони дізналися, що це будинок Усика, вони одразу туди прийшли. Тому весь "російський мир", який підтримує, який бере участь у війні, йди за кораблем!", – сказала Катерина.

Катерина під час війни не соромилася у висловлюваннях у бік Росії, Путіна та рашистської армії. Це спричинило блокування її основного облікового запису в Instagram.

Тепер дружина уславленого боксера розкриває правду про війну в Україні зі свого другого облікового запису.

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