Коммі розкрив фразу, якою Ломаченко розсмішив його перед боєм

Як виявилося, на дуелі поглядів перед переможним для українця поєдинком Василь Ломаченко та Річард Коммі пожартували про собак

Ломаченко і Коммі / Фото: Instagram

Африканець Річард Коммі на прізвисько Термінатор, котрий минулого уїкенду програв Василю Ломаченку у Нью-Йорку одностайним рішенням суддів, розповів, чим так розсмішив його українець напередодні бою на дуелі поглядів.

"Гей, Василю, давай тепер розповімо всім про жарт, який прозвучав перед боєм. Про той, у якому йдеться про молодих цуценят у нашій вазі (мабуть, маються на увазі Девіс, Гарсія, Хейні, Стівенсон), які насправді ніколи не хотіли зустрічатися зі старими псами. Можливо, 2022 року вони вийдуть зі своїх укриттів, щоб побитися з нами обома".

"Вітаю ще раз, чемпіоне. Насолоджуйся Різдвом, мій друже, і удачі в 2022 році тобі і твоїй команді", – написав Річард Коммі у себе в Instagram.

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Ломаченко vs Коммі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, після перемоги над Коммі Василь потрапив у скандал. Ломаченко відсвяткував перемогу не з прапором України, чим розлютив співвітчизників.

Найбільше уродженцю Білгорода-Дністровського дісталося від легендарного боксера Володимира Кличка, який не тільки обурився ("Що за чортівня!"), а й пояснив Васі, що таке патріотизм.

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