Коли Усик вийде на ринг? У команді українця озвучили терміни

Катмен боксера Расс Анбер вважає, що під час війни Росії проти України Олександр не проводитиме бої

Олександр Усик / Фото: Instagram

Російська агресія проти України триває вже 16-ий день. Армія фашистів змусила українців серйозно змінити своє життя.

Багато хто вирушив на війну або ж у територіальну оборону, у тому числі й відомі особи. Так, Олександр Усик вступив до лав тероборони для протистояння військам Путіна.

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Таким чином, залишається невідомою доля його бою-реваншу проти Ентоні Джошуа. Нагадаємо, що у вересні минулого року українець здобув перемогу над британцем у Лондоні.

Досі так і не було призначено дату реваншу. Втім, залишається відкритим питання повернення Усика на ринг. Наприклад, катмен українця Расс Анбер заявив, що не вірить у повернення Олександра на ринг.

"Я не бачу ситуації, за якої Усик повернувся б у ринг під час війни. Цього не буде. Як ви собі уявляєте, що Усик чи Ломаченко зараз скажуть, що їдуть із країни, бо скоро бій? Такого не буде".

Раніше промоутер Джошуа заявив, що його клієнт дочекається повернення Усика з війни. Можливо, літом британець проведе проміжний поєдинок. Серед кандидатів – Деонтей Вайлдер, Джозеф Джойс та Отто Валлін.