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Казах Кулахмет брутально погасив суперника на другій хвилині титульного бою (відео)

4 квітня, 14:00

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Турсинбай завдав першої поразки непереможному боксеру з Венесуели

У суботу в Еміратах пройшов вечір боксу, в головному бою якого Геррінг несподівано нокаутував Фремптона, здобувши колишній пояс Ломаченка. У Дубаї пройшло ще кілька поєдинків, і один з них завершився сенсаційним нокаутом уже в першому раунді.

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27-річний казах Турсинбай Кулахмет за 70 секунд відправив відпочивати 34-річного Ебера Рондона з Венесуели. Причому раніше південноамериканець виграв усі 20 боїв у профі (13 – нокаутом). Представник Казахстану всього втретє вийшов на ринг у професіоналах, але вже здобув пояс WBC International в першій середній вазі (до 69,9 кг – super welter). Дивіться вражаючі дії Кулахмета.

Турсинбай вразив своїми націленими і жорсткими ударами, після яких Рондон спочатку пішов у нокдаун, а потім і нокаут – після правого бокового. До вашої уваги – огляд бою.

Зі своїх трьох перемог Кулахмет дві здобув достроково. Причому в листопаді він впевнено переміг у Лондоні британця Макалея Макгоуена.

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Раніше російський боксер Папін у першому раунді забив мішка з Чехії.

Дивіться, як тренувався Василь Ломаченко:

Як тренується Василь Ломаченко

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