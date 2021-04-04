Геррінг несподівано нокаутував Фремптона в бою за колишній пояс Ломаченко (відео)

Американець і ірландець билися за титул WBO у другій напівлегкій вазі

Минулої ночі в Дубаї відбувся вечір боксу, центральним в якому стало протистояння за пояс чемпіона світу за версією WBO у вазі до 59 кг (super feather). У 2016-2018 рр. їм володів українець Василь Ломаченко. Ми давали анонс супербою Геррінг – Фремптон. Поєдинок приблизно рівних суперників виправдав сподівання вболівальників і подарував видовище. Але ось ранній нокаут мало хто прогнозував.

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35-річний американець Джамел Геррінг відстояв своє звання в бою з Карлом Фремптоном – 34-річним уродженцем Північної Ірландії. Досвідчені бійці, до цього мали по дві поразки, видали видовищну сутичку, яка завершилася в шостому раунді.

У п'ятому раунді довгорукий Геррінг відправив невисокого ірландця в перший нокдаун. У шостому раунді Фремптон ще раз опинився на настилі рингу після аперкоту. А незабаром, після ще однієї серії ударів Джамела, Карл просто відмовився продовжувати боротьбу.

Слід віддати належне суперникам. Після "файту" вони по-дружньому обнялися, хоча раніше говорили друг одному неприємні речі.

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Отже, батько шістьох дітей (!) Геррінг добув сьому перемогу поспіль і 23-у в цілому в професіоналах. А Фремптон думає завершувати кар'єру з трьома поразками і 28 перемогами в профі. Дивіться огляд бою в Еміратах.

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Згадаймо, як Ломаченко визнавали найкращим боксером 2019 року за версією WBO:

Василь Ломаченко отримує нагороду від WBO Відео: Instagram

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