Чемпіон в протигазі захищає титул. Що відомо про супербій Херрінг – Фремптон

Сьогодні в ОАЕ буде рубка. Джамель Херрінг проведе бій з Карлом Фремптоном

Сьогодні в ОАЕ відбудеться чемпіонський поєдинок в боксі – у другій напівлегкій вазі. Зустрічаються володар титулу WBO американець Джамель Херрінг (22 перемоги, 2 поразки) і британець Карл Фремптон (28 перемог і 2 поразки).

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Бійці повинні були вийти в ринг ще рік тому – навесні 2020-го, проте через пандемію коронавірусу поєдинок не відбувся. Після цього Херрінг провів успішний захист пояса проти Джонатана Окендо. На той бій чемпіон виходив в протигазі:

У свою чергу, Фремптон в черговому рейтинговому поєдинку нокаутував Даррена Трейнора.

Пізніше в промоутерської компанії Top Rank спробували організувати бій в кінці лютого 2021 року, однак британець травмувався, через що протистояння знову довелося перенести.

Херрінг – Фремптон: слова перед боєм

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Джамель Херріинг був щедрий на компліменти для свого опонента:

"Мені потрібно було велике ім'я після першого захисту титулу, і у Фремптона воно є. Карл умілий боксер з хорошими ногами і захистом, в цьому він відрізняється від типових європейських хлопців, яких вважають посередніми тут, в США".

Карл Фремптон, в свою чергу, заявив, що не вважає суперника рівнею собі:

"Досвід, ймовірно, стане одним з тих факторів, які і визначать результат зустрічі. Очевидно, останнє слово залишиться за кращим бійцем, і я вважаю себе таким, як не глянь. Однак мені ще належить довести це, і я щиро вірю в те, що зможу завдати йому шкоди. Двобій не буде рівним".

Херрінг – Фремптон: прогноз на бій

Джамел Херрінг – невеликий фаворит поєдинку. Коефіцієнт на перемогу чемпіона дорівнює 1.80, на перемогу Карла Фремптона – 2.00, а котирування на нічию – 15.00.

Імовірність результату бою за котируваннями букмекерів:

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перемога Херрінга 49% – нічия 6% – перемога Фремптона 45%

Херрінг – Фремптон: де дивитися бій

У прямому ефірі поєдинок на території України покаже телеканал Xsport. Початок – о 23:10.

Всі подробиці в спецтемі Топові бої вікенду

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