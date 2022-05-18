Готовий битися хоч зараз. Зухвалий чемпіон кинув виклик Ломаченку

Чинний об'єднаний чемпіон у другій напівлегкій вазі Шакур Стівенсон вирішив спростувати ще один міф про Ломаченка

Василь Ломаченко vs Шакур Стівенсон / Фото: Колаж: Сьогодні

Днями екс-чемпіон світу Пол Мальянджі заявив, що більшість боксерів уникають зустрічі з українцем Василем Ломаченком.

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Ці слова зачепили підкорювача двох вагових дивізіонів Шакура Стівенсона. Американець готовий до зустрічі з Ломою будь-якої миті і здобути у поєдинку перемогу.

"Коли Ломаченко прямо спитали про поєдинок зі мною, він відповів, що йому це нецікаво. А ось Маліньяджі стверджує, що всі тільки говорять вголос його ім'я, але ніхто не хоче битися з ним. Це брехливий наратив. Я готовий битися з ким завгодно. І коли справа дійде до бою, я сподіваюся, що ти дотримаєшся слова і поставиш на нього свої гроші, чемпіон!", – цитує Стівенсона vringe.com.

/ Фото: Getty Images

Зазначимо, що язикатий Стівенсон раніше сам не хотів виходити в ринг із Хайтеком. Тоді чемпіон WBO заявив, що Ломаченко боксер не його рівня.

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Василь Ломаченко не цікавий Шакуру Стівенсону / Фото: Колаж: Сьогодні

Додамо, що поки триває агресія Російської Федерації Василь Ломаченко поставив свою кар'єру на паузу. Українець міг поборотися за звання абсолютного чемпіона з Джорджем Камбососом, але вирішив, що захист батьківщини для нього важливіший.

Ломаченко – у теробороні