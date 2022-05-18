Готовий битися хоч зараз. Зухвалий чемпіон кинув виклик Ломаченку

Днями екс-чемпіон світу Пол Мальянджі заявив, що більшість боксерів уникають зустрічі з українцем Василем Ломаченком.
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Ці слова зачепили підкорювача двох вагових дивізіонів Шакура Стівенсона. Американець готовий до зустрічі з Ломою будь-якої миті і здобути у поєдинку перемогу.
"Коли Ломаченко прямо спитали про поєдинок зі мною, він відповів, що йому це нецікаво.
А ось Маліньяджі стверджує, що всі тільки говорять вголос його ім'я, але ніхто не хоче битися з ним.
Це брехливий наратив. Я готовий битися з ким завгодно. І коли справа дійде до бою, я сподіваюся, що ти дотримаєшся слова і поставиш на нього свої гроші, чемпіон!", – цитує Стівенсона vringe.com.
Зазначимо, що язикатий Стівенсон раніше сам не хотів виходити в ринг із Хайтеком. Тоді чемпіон WBO заявив, що Ломаченко боксер не його рівня.
Додамо, що поки триває агресія Російської Федерації Василь Ломаченко поставив свою кар'єру на паузу. Українець міг поборотися за звання абсолютного чемпіона з Джорджем Камбососом, але вирішив, що захист батьківщини для нього важливіший.