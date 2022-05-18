Готов драться хоть сейчас. Дерзкий чемпион бросил вызов Ломаченко

Действующий объединенный чемпион во втором полулегком весе Шакур Стивенсон решил опровергнуть еще один миф о Ломаченко

Василий Ломаченко vs Шакур Стивенсон / Фото: Коллаж: Сегодня

На днях экс-чемпион мира Пол Мальянджи заявил, что большинство боксеров избегают встречи с украинцем Василием Ломаченко.

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Эти слова задели покорителя двух весовых дивизионов Шакура Стивенсона. Американец готов к встрече с Ломой в любой момент и одержать в поединке победу.

"Когда Ломаченко прямо спросили о поединке со мной, он ответил, что ему это неинтересно. А вот Малиньяджи утверждает, что все только говорят вслух его имя, но никто не хочет с ним драться. Это лживый нарратив. Я готов драться с кем угодно. И когда дело дойдет до боя, я надеюсь, что ты сдержишь слово и поставишь на него свои деньги, чемпион!", – цитирует Стивенсона vringe.com.

Шакур Стивенсон – чемпион мира по версия WBO и WBA во втором полулегком весе / Фото: Getty Images

Отметим, что острый на язык Стивенсон ранее сам не хотел выходить в ринг с Хайтеком. Тогда чемпион WBO заявил, что Ломаченко ему не ровня.

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Василий Ломаченко не интересен Шакуру Стивенсону / Фото: Коллаж: Сегодня

Добавим, что пока продолжается агрессия Российской Федерации Василий Ломаченко поставил свою карьеру на паузу. Украинец мог побороться за звание абсолютного чемпиона с Джорджем Камбососом, но решил, что защита родины для него важнее.

Ломаченко – в теробороне / Фото: Facebook