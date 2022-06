Гімн України та жорсткий нокаут. У Маямі визначився майбутній суперник Усика

У Маямі пройшов вечір боксу під назвою "Бій за свободу та мир", головною подією якого був поєдинок за участю чемпіона WBA World Тревора Браяна (22-1, 15 KO) та британця Даніеля Дюбуа (18-1, 17 KO).

Перед початком бою на арені звучав Гімн України, а весь зал прикрашали синьо-жовті прапори. Таким чином, організатор боксерського шоу легендарний Дон Кінг підтримав український народ.

Поєдинок прогнозовано пройшов під диктовку британського супертяжа. Регулярний чемпіон WBA тримав удар, але не робив жодних агресивних дій у відповідь.

Розв'язка настала у четвертому раунді. Американець пропустив лівий хук у щелепу і повалився обличчям на канвас. Рефері змушений був зупинити бій.

Face down. Goodnight!



We've seen him do it time-and-time again... @DynamiteDubois adds another highlight reel KO to the list #DuboisBryan pic.twitter.com/SrScKsZ1v7