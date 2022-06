Гимн Украины и жесткий нокаут. В Майами определился будущий соперник Усика

В Майами прошел вечер бокса под названием "Бой за свободу и мир", главным событием которого был поединок с участием чемпиона WBA World Тревора Брайана (22-1, 15 KO) и британца Даниеля Дюбуа (18-1, 17 KO).

Перед началом боя на арене звучал Гимн Украины, а весь зал украшали сине-желтые флаги. Таким образом организатор боксерского шоу легендарный Дон Кинг поддержал украинский народ.

Поединок прогнозируемо прошел под диктовку британского супертяжа. Регулярный чемпион WBA держал удар, но не предпринимал ни каких агрессивных действий в ответ.

Развязка наступила в четвертом раунде. Американец пропустил левый хук в челюсть и повалился лицом на канвас. Рефери вынужден был остановить бой.

Face down. Goodnight!



We've seen him do it time-and-time again...@DynamiteDubois adds another highlight reel KO to the list #DuboisBryanpic.twitter.com/SrScKsZ1v7