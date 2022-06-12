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Гимн Украины и жесткий нокаут. В Майами определился будущий соперник Усика

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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12 июня, 09:47
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Британский боксер Даниель Дюбуа отобрал пояс регулярного чемпиона мира по версии WBA у американца Тревора Брайана
Перед боем Дюбуа vs Брайан звучал гимн Украины
Перед боем Дюбуа vs Брайан звучал гимн Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

В Майами прошел вечер бокса под названием "Бой за свободу и мир", главным событием которого был поединок с участием чемпиона WBA World Тревора Брайана (22-1, 15 KO) и британца Даниеля Дюбуа (18-1, 17 KO).

Перед началом боя на арене звучал Гимн Украины, а весь зал украшали сине-желтые флаги. Таким образом организатор боксерского шоу легендарный Дон Кинг поддержал украинский народ.

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Поединок прогнозируемо прошел под диктовку британского супертяжа. Регулярный чемпион WBA держал удар, но не предпринимал ни каких агрессивных действий в ответ.

Развязка наступила в четвертом раунде. Американец пропустил левый хук в челюсть и повалился лицом на канвас. Рефери вынужден был остановить бой.

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Таким образом, Дюбуа завоевал титул регулярного чемпиона мира по версии WBA, который ранее принадлежал Брайану. Дюбуа одержал 18-ю победу в профессиональном ринге, из которых 17 досрочно. На его счету одно поражение.

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Тревор Брайан, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере. Ранее победная серия американца составляла 22 боя, из которых 15 раз он побеждал нокаутом.

Добавим, что победитель боя Даниель Дюбуа теперь будет претендовать на титул чемпиона мира WBA, которым сейчас владеет украинец Александр Усик.

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