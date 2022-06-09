Бій за свободу і мир. Легендарний промоутер проведе вечір боксу для України

Американський промоутер Дон Кінг анонсував вечір боксу в Маямі, який буде присвячений Україні

Легендарний Дон Кінг вирішив підтримати Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

"Хрещений батько" американського боксу Дон Кінг підтримує український народ у його боротьбі з російськими загарбниками. Найближчого вікенду у Маямі відбудеться вечір боксу під назвою "Бій за свободу і мир".

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Найстаріший промоутер пояснив, що назва шоу обрана на честь народу України.

"Бій за свободу і мир" цього разу присвячений сміливому та хороброму українському народу, на чию територію Росія вирішила вторгнутися і піти війною через зачеплене его. Це сімейна сварка, яка стала трагедією. Минулого вечора мені зателефонували і сказали, що у Києві почалися бомбардування, оскільки брати Клички хотіли спробувати прилетіти сюди, щоб просувати свою справу, боротися за свободу, незалежність, мир та суверенітет України", – цитує Дона Кінга boxing247.

Зазначимо, що у головному бою вечора зустрінуться регулярний чемпіон світу за версією WBA у надважкій вазі Тревор Брайан та британець Даніель Дюбуа. Переможець сутички претендуватиме на титул чемпіона світу WBA, яким зараз володіє українець Олександр Усик.

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Раніше стала відома можлива дата реваншу Усик – Джошуа. Відомий інсайдер повідомив, що довгоочікуваний мегафайт відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії.