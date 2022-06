Бій Усик – Джошуа переноситься. Інсайдер назвав нову дату мегафайту

Всі любителі боксу в передчутті одного з найочікуваніших боїв у надважкій вазі. Вже точно відомо, що бій Усика та Джошуа відбудеться у Саудівській Аравії.

А ось затвердженої дати поєдинку досі немає. Відомий американський журналіст-аналітик Ден Рафаель назвав нову ймовірну дату бою.

I'm told the new working date for #UsykJoshua2 is Aug. 20. Won't be July 23. #boxing