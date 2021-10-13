15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❄ Чи буде тепло? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодування Саакашвілі 👑 Міс Україна-2021: фото
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

"Ф'юрі та Вайлдер відбили собі дупи, але такий бокс нам потрібний". Президент UFC захоплений чемпіонським боєм

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
13 жовтня, 12:18
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Неймовірний поєдинок за чемпіонський пояс WBC у суперважкій вазі між Ф'юрі та Вайлдером став одним з кращих в історії боксу
Тайсон Ф'юрі vc Деонтей Вайлдер
Тайсон Ф'юрі vc Деонтей Вайлдер / Фото: Reuters

Американський бізнесмен, чинний президент UFC Дана Вайт прокоментував яскраву перемогу чемпіона світу з боксу у суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі над колишнім володарем цього поясу Деонтеєм Вайлдером.

Читайте також: Вбивці! Реакція Усика на бій Ф'юрі – Вайлдер

Реклама

"Вважаю, що це було приголомшливо. Боксу потрібен був такий бій. Неймовірний бій у важкій вазі.

Я думав, вони обидва відбили свої дупи. Те, скільки важив Ф'юрі і як він боровся... Він побував у нокдауні, але вставав і бився. Це було саме те, що потрібно боксу.

Радий, що так вийшло. Вітаю їх обох, всіх причетних і весь світ боксу", – процитував Вайта BJPenn.

Тайсон Ф'юрі vc Деонтей Вайлдер
Тайсон Ф'юрі vc Деонтей Вайлдер / Фото: Reuters

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі та Деонтей Вайлдер провели на професійному рингу три поєдинки. Перший бій завершився внічию, хоча Ф'юрі двічі побував у нокдауні. У другому бою рефері зафіксував перемогу Циганського короля технічним нокаутом у сьомому раунді. У третьому поєдинку Тайсон нокаутував суперника в 11-му раунді.

Реклама

Ми повідомляли, що атлетична комісія штату Невада тимчасово відсторонила обох учасників божевільного бою. Щоправда, у випадку з Ф'юрі обмежилися лише одним місяцем – до 24 листопада. А ось Вайлдер не зможе боксувати до 8 квітня 2022 року.

До речі, раніше з'явилася інформація, що Ф'юрі може завершити кар'єру.

Тайсон Ф'юрі захистив титул чемпіона світу за версією WBC
Тайсон Ф'юрі захистив титул чемпіона світу за версією WBC / Фото: Reuters

Реклама

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Лілі
Кілетто

США
Фото красуні
ТОП-матчі

Шахтар

15 жовт

19:30

Зоря

1.55

4.50

5.55

Львів

16 жовт

17:00

Динамо

11.0

5.70

1.28

Шахтар

19 жовт

22:00

Реал

5.65

4.48

1.63

Барселона

20 жовт

19:45

Динамо

1.27

6.70

12.5
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтар
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Зоря
10
22:9
20
5
Дніпро-1
10
14:12
19
6
Олександрія
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металіст 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Львів
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Чорноморець
10
11:24
6
16
Маріуполь
10
12:25
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 15 жовтня
19:30
Дивись на:
Субота, 16 жовтня
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти