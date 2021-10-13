"Фьюри и Уайлдер отбили себе задницы, но такой бокс нам нужен". Президент UFC восхищен чемпионским боем

Невероятный поединок за чемпионский пояс WBC в супертяжелом весе между Фьюри и Уайлдером стал одним из лучших в истории бокса

Тайсон Фьюри vc Деонтей Уайлдер / Фото: Reuters

Американский бизнесмен, действующий президент UFC Дана Уайт прокомментировал яркую победу чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри над бывшим обладателем этого пояса Деонтеем Уайлдером.

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"Считаю, это было потрясающе. Боксу нужен был такой бой. Невероятный бой в тяжёлом весе. Я думал, они оба отбили свои задницы. То, сколько весил Фьюри и как он сражался… Он побывал в нокдауне, но вставал и бился. Это было именно то, что нужно боксу. Рад, что так вышло. Поздравляю их обоих, всех причастных и весь мир бокса", – процитировал Уайта BJPenn.

Тайсон Фьюри vc Деонтей Уайлдер / Фото: Reuters

Напомним, что Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер провели на профессиональном ринге три поединка. Первый бой завершился вничью, хотя Фьюри дважды побывал в нокдауне. Во втором бою рефери зафиксировал победу Цыганского короля техническим нокаутом в седьмом раунде. В третьем поединке Тайсон нокаутировал соперника в 11-м раунде.

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Мы сообщали, что атлетическая комиссия штата Невада временно отстранила обоих участников сумашедшего боя. Правда, в случае с Фьюри ограничились лишь одним месяцем – до 24 ноября. А вот Уайлдер не сможет боксировать до 8 апреля 2022 года.

Кстати, ранее появилась информация, что Фьюри может завершить карьеру.

Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира по версии WBC / Фото: Reuters