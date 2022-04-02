Фото боксера стало вірусним. Він вийшов на зважування у жіночій білизні

Японський боксер легкої ваги Мугіча Накагава у День сміху прийшов на церемонію зважування у дуже пікантному образі

Мугіча Накагава здивував усіх / Фото: Колаж: Сьогодні

У Японії пройшов вечір боксу, де в ринг вийшли два легковаговики Мугіча Накагава і Рьо Акахо.

За підсумками восьми раундів Акахо переміг одноголосним рішенням суддів – 79:73, 77:75 та 77:75.

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Але сам поєдинок затьмарила церемонія зважування. На неї Накагава прийшов у жіночій спідній білизні.

Що спонукало боксера, за плечима якого понад 30 боїв у профі, на такий вчинок, невідомо. Можливо, він так намагався пожартувати у День сміху, 1 квітня. Або програв парі.

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У соцмережах фото стало вірусним, а вболівальники припустили, що Накагаві не дає спокою слава Ебані Бріджес. Австралійка має завжди шикарний вигляд на зважуванні.

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Раніше ми писали, що боксер із Казахстану не злякався диктатора. Він назвав Путіна вбивцею.