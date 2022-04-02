Фото боксера стало вирусным. Он вышел на взвешивание в женском белье

Японский боксер легкого веса Мугича Накагава в День смеха пришел на церемонию взвешивания в весьма пикантном образе

Мугича Накагава удивил всех / Фото: Коллаж: Сегодня

В Японии прошел вечер бокса, где в ринг вышли два легковеса Мугича Накагава и Рьо Акахо.

По итогам восьми раундов Акахо победил единогласным решением судей – 79:73, 77:75 и 77:75.

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Но сам поединок затмила церемония взвешивания. На нее Накагава пришел в женском нижнем белье.

Что сподвигло боксера, за плечами которого более 30 боев в профи, на такой поступок неизвестно. Возможно, он так пытался пошутить в День смеха, 1 апреля. Либо проиграл пари.

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В соцсетях фото стало вирусным, а болельщики предположили, что Накагаве не дает покоя слава Эбани Бриджес. Австралийка всегда шикарно выглядит на взвешивании.

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Ранее мы писали, что боксер из Казахстана не испугался диктатора. Он назвал Путина убийцей.