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Ферму з марихуаною знайшли в будинку колишнього чемпіона світу з боксу

26 лютого, 18:21

Олена Павлова Олена Павлова

Британський боєць заявив, що не мав до наркобізнесу ніякого відношення

Неприємний сюрприз чекав на колишнього чемпіона світу з боксу Джуніора Уіттера, коли в його будинку виявили ферму з вирощування та обробки марихуани. 46-річний британський спортсмен заявив, що не причетний до цього бізнесу, оскільки здавав будинок в оренду.Раніше у переможця Кубка УЄФА знайшли 106 кущів марихуани.

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За даними The Sun, залишки ферми виявили поліцейські після повідомлення сусідів Уіттера. Вони викликали служителів правопорядку, коли помітили, що в будівлі, що належить колишньому боксерові, вибиті двері.

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"Будинок зламали, тепер мені потрібно привести його в порядок. Мені це не подобається. Я не маю нічого спільного з марихуаною, тому вся ця ситуація мене дратує", – сказав Уіттер.

Джуніор Уіттер

Джуніор Уіттер / Фото: Instagram

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Відзначимо, що за свою боксерську кар'єру Уіттер здобув 43 перемоги в 53 боях на професійному рингу. З 2006 року по 2008 рік він був чемпіоном світу у 1-й напівсередній категорії за версією WBC. Останній раз Уіттер бився у 2015 році, поступившись Ахмеду Ель-Мосауі з Франції.

Раніше ми писали, що чемпіони світу з футболу будуть вирощувати марихуану.

Відео: ГПСУ

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