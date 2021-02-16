Заарештували за запахом! У переможця Кубка УЄФА знайшли 106 кущів марихуани

Знаменитий італійський футболіст Луїджі Сартор заарештований поліцією Парми. На присадибній ділянці 46-річного Луїджі виявили 106 кущів марихуани.

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Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, оранжерея Сартора розташовувалася у покинутому маєтку. Марихуану видав сильний запах.

За оцінками експертів, кількість кущів, які вирощував спортсмен, дозволила б виготовити понад два кілограми наркотику.

Реклама Луїджі Сартор / Фото: ilmessaggero.it

Луїджі вже постав перед суддею Беатріче Пурітою і скористався правом не відповідати на запитання. Після цього колишній футболіст був поміщений під домашній арешт.

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Відзначимо, що свого часу Сартор провів два матчі за національну збірну Італії, був чемпіоном Європи-1996 серед молоді.

Виступаючи за "Парму", "Інтер" і "Ювентус", по разу в кожному з цих клубів вигравав Кубок УЄФА. Також в його послужному списку три перемоги в Кубку Італії.

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Сартор завершив професійну кар'єру в 2009 році і, як повідомлялося тоді, захопився садівництвом. До слова, раніше його вже підозрювали в незаконній діяльності, пов'язаній з договірними матчами у футболі.

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