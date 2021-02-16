Заарештували за запахом! У переможця Кубка УЄФА знайшли 106 кущів марихуани

Знаменитий італійський футболіст Луїджі Сартор заарештований поліцією Парми. На присадибній ділянці 46-річного Луїджі виявили 106 кущів марихуани.
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Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, оранжерея Сартора розташовувалася у покинутому маєтку. Марихуану видав сильний запах.
За оцінками експертів, кількість кущів, які вирощував спортсмен, дозволила б виготовити понад два кілограми наркотику.
Луїджі вже постав перед суддею Беатріче Пурітою і скористався правом не відповідати на запитання. Після цього колишній футболіст був поміщений під домашній арешт.
Відзначимо, що свого часу Сартор провів два матчі за національну збірну Італії, був чемпіоном Європи-1996 серед молоді.
Виступаючи за "Парму", "Інтер" і "Ювентус", по разу в кожному з цих клубів вигравав Кубок УЄФА. Також в його послужному списку три перемоги в Кубку Італії.
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Сартор завершив професійну кар'єру в 2009 році і, як повідомлялося тоді, захопився садівництвом. До слова, раніше його вже підозрювали в незаконній діяльності, пов'язаній з договірними матчами у футболі.
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