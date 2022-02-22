Буде рубка! Вайт підписав контракт на бій з Ф'юрі

Ділліан Вайт битиметься з Тайсоном Ф'юрі за титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі

Тайсон Ф'юрі vs Ділліан Вайт / Фото: WBC

Викрадач трупів вийде на ринг проти Циганського короля у битві за титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі. Ділліан Уайт підписав контракт на бій з Ф'юрі за кілька годин до закінчення відведеного терміну, повідомляє Sky Sports.

Де б вони не хотіли провести бій, коли б вони не хотіли провести бій, мені все одно. Я намагався зустрітися з Ф'юрі протягом тривалого часу. Я завжди був готовий битися з ним. Я просто хочу битися з ним за титул чемпіона світу прямо зараз", – прокоментував підписання контракту Вайт.

Ділліан Вайт / Фото: Instagram

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Раніше Боб Арум повідомив, що Ф'юрі підписав контракт на бій. Поєдинок має відбутися 23 квітня у Лондоні на знаменитому стадіоні "Вемблі".

Ділліан Вайт – володар тимчасового титулу WBC. Після перемоги у бою-реванші над Олександром Повєткіним він кинув виклик Ф'юрі.

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Раніше ми повідомляли, що Ентоні Джошуа та Ділліан Вайт відмовилися відійти убік за компенсацію заради того, щоб уже навесні відбувся мегафайт Олександр Усик vs Тайсон Ф'юрі.

Натомість нас чекають поєдинки Фьюрі – Уайт і Усик – Джошуа навесні-літом з наступною зустріччю їхніх переможців у бою за звання короля хевівейту наприкінці року.