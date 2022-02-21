Не на того напав. Усик знає, чим відповісти Ф'юрі на трешток

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик не звертає уваги на всі випади на свою адресу, які доносяться від Тайсона Ф'юрі.
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Менеджер українця Егіс Клімас вважає, що Усик просто не слухає те, що каже Ф'юрі. Українець відповість Циганському королеві на рингу.
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"Я думаю що Усик навіть не чує, що він говорить.
Те саме, коли у нас було інтерв'ю на прес-конференції, де Тоні Беллью сказав: "Він ніколи не бачив такого удару". Він говорив майже п'ять хвилин.
У Усика запитали, що він думає про його висловлювання. Олександр подивився і каже: "Він жартує". І все", – цитує Клімаса fightnews.info.
Раніше Тайсон Ф'юрі неодноразово намагався зачепити Усика, називаючи його "бомжарою" та "маленьким лохом".
Крім того, Циганський король звинуватив українця у вживанні стероїдів.