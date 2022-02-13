Гонорар Усика за бій із Ф'юрі: озвучено суму

Якби поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу у хевівійті відбувся вже навесні, український боксер міг би отримати рекордні у своїй кар'єрі 40 мільйонів доларів

Усик і Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

Про це заявив промоутер Тайсона Ф'юрі Боб Арум. Проте, за його словами, фінансова пропозиція була вельми ненадійною, тому угода з мегафайту Усик – Ф'юрі, який найближчої весни намагалися влаштувати шейхи, і зірвалася.

"Це все було ілюзорним. Хто давав за все це гроші? Хто взагалі на це погодився? Це була нісенітниця. Що це означає? Усик погоджується битися з Ф'юрі і отримує за це 40 мільйонів доларів. А може, потім вони внесуть до контракту умову, що ці 40 мільйонів виплачуватимуться протягом 50 років. Ти такий документ не підписуєш. Там було багато речей, які не мають сенсу", – наводить слова глави промоутерської компанії Top Rank Боба Арума XSport.

Усик, Арум та Ф'юрі / Фото: Twitter

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Нагадаємо, замість бою з Усиком Тайсон Ф'юрі у квітні проведе захист пояса WBC з Ділліаном Вайтом, позаяк українець, можливо, аж у червні битиметься у реванші з Ентоні Джошуа.

Переможці цих поєдинків наприкінці року можуть зійтись у бійці за звання короля хевівейту у Саудівській Аравії.

Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram

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Раніше Усик розкрив гонорар за вересневий бій з Джошуа. Українець стверджує, що після виплати податків отримав трохи більше двох мільйонів доларів.

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