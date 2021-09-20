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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Та пішов на х** Ломаченко: українцю поставили жорсткий ультиматум

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
20 вересня, 09:11
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Теофімо Лопес-старший сказав, що повинен зробити Василь Ломаченко, щоб отримати реванш з його сином. Інакше українець не зможе відігратися за поразку
Ломаченко - Лопес
Ломаченко - Лопес / Фото: Getty Images

Батько і тренер абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса поставив умову Василю Ломаченку, якщо той хоче реваншу. Українець повинен слідом за його сином піднятися у перший напівсередній дивізіон.

Хоча Василь уже назвав ім'я і дату наступного бою. Ломаченко проти Термінатора: таких суперників у Васі ще не було

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"Послухайте, що, чорт забирай, нам дасть Лома? Пішов він на х**. Якщо Ломаченко хоче битися з нами, нехай піднімається в першу напівсередню вагу. Я не буду довбаним ідіотом, який спустить свого сина в легкий дивізіон до Ломаченка.

Вони думають, що ми, б**ть, недотепи, які ризикнуть усім, нічого не отримавши натомість?" – цитує Лопеса-старшого fightnews.info.

Рік тому Ломаченко за очками програв Теофімо Лопесу. Але продовжує переконувати, що виграв той бій. Хоча подивіться рішення суддів. воно переконливе: 116:112, 119:109 і 117:111 на користь Лопеса.

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/ Фото: Telegram

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