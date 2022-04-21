Що скаже Кадиров? Чеченського боксера змушують змінити прапор

Заради чемпіонських поєдинків Артур Бетербієв не повинен більше на рингу представляти Росію, він може виступати під канадським прапором

Бетербієв дружить з Кадировим / Фото: Instagram

18 червня у Нью-Йорку відбудеться боксерський поєдинок між Артуром Бетербієвим та Джо Смітом-молодшим. Титулів на кону не буде, хоча Бетербієв має пояси за версіями WBC та IBF. Раніше непереможений чеченець зрікся Росії.

Через санкції російським боксерам заборонено проводити чемпіонські поєдинки. Чеченець Бетербієв уже давно живе у Канаді, але виходить на бої під російським прапором.

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Тепер президент WBC Маурісіо Сулейман запропонував чемпіон світу у напівважкій вазі змінити російський триколор на прапор Канади.

"Ми не організовуватимемо бої в Росії, і ніхто з російських громадян не битиметься за титули нашої організації. Щодо Бетербієва, то він знаходиться в Канаді вже 15 років, живе в Канаді, його діти народилися в Канаді, у нього канадський паспорт, канадський дозвіл на проживання та канадська боксерська ліцензія. У нас є кілька російських чемпіонів у WBC і вони не можуть захистити свій титул. Вони будуть переведені на паузу", – заявив Сулейман.

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Досі Бетербієв виходив на бої під прапором Росії, а також з нашивкою "Ахмат".

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Бійцівський клуб "Ахмат" – професійний спортивний клуб із Чеченської Республіки. Був заснований у 2014 році та названий на честь першого президента Чеченської Республіки у складі Росії – Ахмата Кадирова, пише Вікіпедія.