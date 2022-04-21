Что скажет Кадыров? Чеченского боксера заставляют сменить флаг

Ради чемпионских поединков Артур Бетербиев не должен больше на ринге представлять Россию, он может выступать под канадским флагом

Бетербиев дружит с Кадыровым / Фото: Instagram

18 июня в Нью-Йорке состоится боксерский поединок между Артуром Бетербиевым и Джо Смитом-младшим. Титулов на кону не будет, хотя Бетербиев владеет поясами по версиям WBC и IBF. Ранее непобежденный чеченец отрекся от России.

Из-за санкций российским боксерам запрещено проводить чемпионские поединки. Чеченец Бетербиев уже давно живет в Канаде, но выходит на бои под российским флагом.

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Теперь президент WBC Маурисио Сулейман предложил чемпиону мира в полутяжелом весе сменить российский триколор на флаг Канады.

"Мы не будем организовывать бои в России, и никто из российских граждан не будет драться за титулы нашей организации. Что касается Бетербиева, то он находится в Канаде уже 15 лет, живет в Канаде, его дети родились в Канаде, у него канадский паспорт, канадский вид на жительство и канадская боксерская лицензия. У нас есть несколько российских чемпионов в WBC, и они не могут защитить свой титул. Они будут переведены на паузу", – заявил Сулейман.

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До последнего времени Бетербиев выходил на бои под флагом России, а также с нашивкой "Ахмат".

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Бойцовский клуб "Ахмат" – профессиональный спортивный клуб из Чеченской Республики. Был основан в 2014 году и назван в честь первого президента Чеченской Республики в составе России – Ахмата Кадырова, пишет Википедия.