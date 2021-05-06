Було три вогнепалу, стегно зламали – боксер Берінчик налякав участю в конфлікті

Денис Беринчик / Фото: K2 Promotions
Призер Олімпійських ігор-2012 з боксу Денис Берінчик веде підготовку до незвичайного поєдинку. Нагадаємо, 19 червня Берінчик проведе бій на голих кулаках проти одного Конора Макгрегора – представника Ірландії Артема Лобова. Сьогодні ж уродженець Луганської області здивував розповіддю про участь в бійці. Правда, не повідомив, де саме, що і як сталося.
На своїй сторінці в Instagram 33-річний уродженець Луганської області опублікував відеоролик з написом: "Зупинив перестрілку". У ньому він повідомив:
"Йо-йо-йо, здоров, пацани. Я дивлюся у вас там вже тренування почалися. Збір, коротше, почався. Вчора ввечері було три вогнепали, дали всім в ногу, одному стегно зламали, трофейну "Беретту" забрали. У мене садні на ліктях, на колінах. Так що загоюємося".
При цьому хлопець не втрачає оптимізму і привітав усіх із травневими святами, а свого молодого тренера – з днем народження.
Нещодавно Берінчик розповів про втрату новонародженого сина.
Боксер виступає в першій напівсередній вазі (до 63,5 кг) і виграв усі 14 боїв у професіоналах. Дивіться, як Денис зустрівся з Василем Ломаченком та Олександром Усиком: