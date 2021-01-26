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"Наші лікарі ... Вкололи щось": боксер Денис Берінчик про втрату новонародженого сина

26 січня, 07:53

Олег Люлька Олег Люлька

Малюкові було два тижні. Знаменитий спортсмен поділився своїми спогадами про ті дні

Знаменитий український боксер Денис Берінчик поділився спогадами про сумну сторінку свого життя – втрату новонародженого сина Тимура влітку 2018 року.

"Як ми скажемо – на все воля Божа. Але коли ось є наші лікарі, які не надто освічені, ми знаємо, як вони вчилися в свої роки, тому що так само вчилися і ми... "

"Є момент похибки на лікарську ситуацію – вкололи щось, викликали передчасні пологи, сказали, що потрібно зберегти плід, порахували свої терміни, на шестимісячному етапі зробили кесарів розтин... Занадто був маленьким, під'єднали до апарату штучного дихання... А за два тижні ... похрестили. Ангел пішов"

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Денис Берінчик

Денис Берінчик / Фото: Instagram

"Важко з такими моментами жити і тягнути цей хрест. Але, думаю, що я в цій країні і на цій планеті не один такий"

"Напевно, будь-який чоловік в такій ситуації може взятися за алкоголь і не тільки, багато сімейних пар можуть подати на розлучення. Але, звичайно, треба відволікатися на роботу, на самого себе. Потрібно, насамперед, підтягнути здоров'я і триматися разом. Самому це значнол важче перенести"

"Це було майже три роки тому. Тоді ще був проєкт "Танці з зірками", я був у нього залучений. Потім відразу ж на бокс переключився, поєдинок, пояси, захист... Дружина теж вийшла на роботу в поліцію. І той фактор, що є перша дитина, звичайно, дає сил, натхнення жити далі"

"І коли я поділився цим горем у себе в Instagram, я хотів, щоб зі мною теж потягли хрест цієї скорботи всі, з ким мені було весело під час моїх епатажних виходів на ринг... Щоб трохи хапонули й іншої сторони медалі", – розповів в інтерв'ю "INTERSPORT Україна" 32-річний Денис Берінчик

Денис Берінчик з дружиною Ліаною

Денис Берінчик з дружиною Ліаною / Фото: Instagram

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Відзначимо, що у срібного призера Олімпіади-2012 Дениса Берінчика та його дружини Ліани є дочка Мадіна, якій у грудні виповнилося чотири роки.

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боксер Денис Беринчик
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