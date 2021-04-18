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Берінчик зажадав триста тисяч доларів від росіянина

18 квітня, 20:22

Олег Люлька Олег Люлька

За таку суму український призер Олімпіади-2012 готовий битися з Ісою Ісаєвим, який стверджує, що десять років тому посадив Дениса на п'яту точку

Боєць російського промоушена кулачних боїв Top Dog Іса Ісаєв викликав на поєдинок українського легковажа Дениса Берінчика, стверджуючи, що в 2011 році відправив того в нокдаун.

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"Я кидаю Денису Берінчику виклик. 2011 року я його на рингу на д*пу посадив, а тут я його спати покладу", – заявив Ісаєв

Олімпійський призер-2012 Беринчик у себе в Instagram жорстко відповів росіянину.

"Хотів би прояснити ситуацію стосовно бійця російського промоушена Іси Ісаєва. Якщо у вас є триста (тисяч доларів), я готовий не укладати контракт на бій з Лобовим, а укладемо з вами"

"Але де ти був в 11-му році, я не знаю. Може, реально, коли ми з тобою зустрічалися на турнірі класу А в Махачкалі, тобі в фіналі відбили голову? Це був Альберт Селімов. Ти, либонь, свою д*пу переплутав з моєю, братику. Розберися в роках, а потім пред'являй, розповідай. Зроби спочатку вагу", – заявив Ісаєву Берінчик

Денис Берінчик

Денис Берінчик / Фото: Instagram

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Нагадаємо, 19 червня Берінчик проведе бій на голих кулаках проти друга Конора Макгрегора – ірландця Артема Лобова.

Дивіться, як тренується Берінчик

Денис Берінчик. Тренування Відео: Instagram

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бокс Денис Беринчик
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