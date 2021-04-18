Берінчик зажадав триста тисяч доларів від росіянина

Боєць російського промоушена кулачних боїв Top Dog Іса Ісаєв викликав на поєдинок українського легковажа Дениса Берінчика, стверджуючи, що в 2011 році відправив того в нокдаун.
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"Я кидаю Денису Берінчику виклик. 2011 року я його на рингу на д*пу посадив, а тут я його спати покладу", – заявив Ісаєв
Олімпійський призер-2012 Беринчик у себе в Instagram жорстко відповів росіянину.
"Хотів би прояснити ситуацію стосовно бійця російського промоушена Іси Ісаєва. Якщо у вас є триста (тисяч доларів), я готовий не укладати контракт на бій з Лобовим, а укладемо з вами"
"Але де ти був в 11-му році, я не знаю. Може, реально, коли ми з тобою зустрічалися на турнірі класу А в Махачкалі, тобі в фіналі відбили голову? Це був Альберт Селімов. Ти, либонь, свою д*пу переплутав з моєю, братику. Розберися в роках, а потім пред'являй, розповідай. Зроби спочатку вагу", – заявив Ісаєву Берінчик
Денис Берінчик / Фото: Instagram
Нагадаємо, 19 червня Берінчик проведе бій на голих кулаках проти друга Конора Макгрегора – ірландця Артема Лобова.
Дивіться, як тренується Берінчик
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