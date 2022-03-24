Чи буде реванш Усик – Джошуа? Промоутерська компанія британця веде підготовку до бою

Представники Matchroom Boxing стверджують, що остаточне рішення щодо поєдинку буде ухвалено цього тижня

Джошуа прагне реваншу проти Усика / Фото: Колаж: Сьогодні

Олександр Усик зробив вибір на користь продовження професійної кар'єри, отримавши можливість залишити Україну під час війни. Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі розпочне підготовку до реваншу проти британця Ентоні Джошуа.

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

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Джошуа vs Усик / Фото: Getty Images

Про матч-реванш заговорили й у промоутерській компанії Джошуа. CEO Matchroom Boxing Френк Сміт заявив ютуб-каналу Pro Boxing Fans, що в найближчі кілька днів буде ухвалено остаточне рішення щодо поєдинку, а також запевнив, що Джошуа хоче бою саме проти Усика:

"У підсумку наша головна мета – влаштувати реванш, і Ентоні хоче цей бій. Він хоче повернутися на ринг і повернути свої пояси. Але, звичайно ж, ситуація у світі виходить далеко за межі боксу чи спорту. Ми керуватимемося цим, і наші думки з тими, на кого це вплинуло. Але ситуація змінюється та розвивається щодня. Я думаю, що в наступні кілька днів будуть ухвалені конкретні рішення. На задньому фоні ми працюємо над проміжним боєм, якщо він буде потрібний і доведеться відкласти реванш. Але, як я сказав, Джошуа насамперед зосереджений на тому, щоб повернути свої титули. "

А ось усіма очікуваний бій між Василем Ломаченком та Джорджем Камбососем не відбудеться, оскільки український боксер відмовився залишати Україну під час війни.