Боксер малює на каві баранів і квітучу сакуру: українець бере участь в чемпіонатах світу

Українському боксеру Богдану Шелестюку пророкували велике майбутнє в рингу. Його рідний брат Тарас Шелестюк виграв по любителям чемпіонат світу і бронзову медаль Олімпіади-2012. І Богдан теж впевнено піднімався на вершину, поки у його плани не втрутилася травма. Бійцеві довелося зняти рукавички і зайнятися приготуванням кави в США. Раніше український боксер висловився про американців.

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"У 2006 році він виграв бронзу на чемпіонаті світу серед кадетів, в 2007 став чемпіоном Європи, він був наймолодшим в нашій збірній. Кар'єра у Богдана була хороша, він виграв Кубок світу в 2015 році. Але потім боксував по "Отаманам" вже з травмою ліктя. Зробили дві операції, але біль не йшла. І він вирішив закінчити кар'єру", – розповідав Тарас Шелестюк Pro Boxing UA.

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Після прощання з боксом призер чемпіонату Європи Богдан Шелестюк перебрався до Лос-Анджелеса, де живе і розвиває профі-кар'єру його брат Тарас. І став не просто хорошим баристою, а справжнім художником на каві. Його малюнки на латте – твори мистецтва. 30-річний Богдан навіть бере участь в чемпіонатах світу, створюючи в чашці найхимерніші фігури – від овечок і левів до нічних пейзажів.

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Богдан здивував навіть свого брата Тараса: "Зараз він виступає як бариста, він вже на 3 або 4 чемпіонатах світу виступав. Я йому говорив: "Ти – перший, кого я знаю, хто брав участь в чемпіонаті світу з боксу і на чемпіонаті світу, як бариста".

Раніше ми писали, що Тарас Шелестюк звинуватив одного з кращих боксерів світу в боягузтві.

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