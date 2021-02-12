Русский
$ 27,84
33,81
  1. Спорт
  2. Новини боксу

Боксер малює на каві баранів і квітучу сакуру: українець бере участь в чемпіонатах світу

12 лютого, 16:37

Олена Павлова Олена Павлова

Богдан Шелестюк почав нову кар'єру в Лос-Анджелесі

Українському боксеру Богдану Шелестюку пророкували велике майбутнє в рингу. Його рідний брат Тарас Шелестюк виграв по любителям чемпіонат світу і бронзову медаль Олімпіади-2012. І Богдан теж впевнено піднімався на вершину, поки у його плани не втрутилася травма. Бійцеві довелося зняти рукавички і зайнятися приготуванням кави в США. Раніше український боксер висловився про американців.

Реклама

"У 2006 році він виграв бронзу на чемпіонаті світу серед кадетів, в 2007 став чемпіоном Європи, він був наймолодшим в нашій збірній. Кар'єра у Богдана була хороша, він виграв Кубок світу в 2015 році. Але потім боксував по "Отаманам" вже з травмою ліктя. Зробили дві операції, але біль не йшла. І він вирішив закінчити кар'єру", – розповідав Тарас Шелестюк Pro Boxing UA.

Читайте також: Чим здивувати кохану людину в день святого Валентина

Реклама

Після прощання з боксом призер чемпіонату Європи Богдан Шелестюк перебрався до Лос-Анджелеса, де живе і розвиває профі-кар'єру його брат Тарас. І став не просто хорошим баристою, а справжнім художником на каві. Його малюнки на латте – твори мистецтва. 30-річний Богдан навіть бере участь в чемпіонатах світу, створюючи в чашці найхимерніші фігури – від овечок і левів до нічних пейзажів.

Реклама

Богдан здивував навіть свого брата Тараса: "Зараз він виступає як бариста, він вже на 3 або 4 чемпіонатах світу виступав. Я йому говорив: "Ти – перший, кого я знаю, хто брав участь в чемпіонаті світу з боксу і на чемпіонаті світу, як бариста".

Раніше ми писали, що Тарас Шелестюк звинуватив одного з кращих боксерів світу в боягузтві.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

кава боксер Богдан Шелестюк бариста
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Вирубив за вісім секунд! Звірячий нокаут від 15-річного Майка Тайсона
Вирубив за вісім секунд! Звірячий нокаут від 15-річного Майка ТайсонаБокс
День, коли впав Залізний Майк. Дивіться перший нокаут у кар'єрі Тайсона
День, коли впав Залізний Майк. Дивіться перший нокаут у кар'єрі ТайсонаБокс
"Шлю мамі на картку": Усик розкрив, скільки отримує і куди діває грошіБокс
Великий у великого хлопця: Кличко похвалився своєю іграшкою
Великий у великого хлопця: Кличко похвалився своєю іграшкоюБокс
Вкуси мене, якщо зможеш! ТОП-7 найскандальніших
Вкуси мене, якщо зможеш! ТОП-7 найскандальніших "людожерів" у світі спортуІнші
Усик не мовчатиме: патріотизм для бруднулі і реакція на потрапляння до бази
Усик не мовчатиме: патріотизм для бруднулі і реакція на потрапляння до бази "Миротворця"Бокс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти