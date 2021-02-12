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Боксер рисует на кофе баранов и цветущую сакуру: украинец участвует в чемпионатах мира

12 февраля, 16:37

Елена Павлова Елена Павлова

Богдан Шелестюк начал новую карьеру в Лос-Анджелесе

Украинскому боксеру Богдану Шелестюку прочили большое будущее в ринге. Его родной брат Тарас Шелестюк выиграл по любителям чемпионат мира и бронзовую медаль Олимпиады-2012. И Богдан тоже уверенно поднимался на вершину, пока в его планы не вмешалась травма. Бойцу пришлось снять перчатки и заняться приготовлением кофе в США. Ранее украинский боксер высказался об американцах.

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"В 2006 году он выиграл бронзу на чемпионате мира по кадетам, в 2007 стал чемпионом Европы, он был самым молодым в нашей сборной. Карьера у Богдана была хорошая, он выиграл Кубок мира в 2015 году. Но потом боксировал по "Атаманам" уже с травмой локтя. Сделали две операции, но боль не уходила. И он решил закончить карьеру", – рассказывал Тарас Шелестюк Pro Boxing UA.

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После прощания с боксом призер чемпионата Европы Богдан Шелестюк перебрался в Лос-Анджелес, где живет и развивает профи-карьеру его брат Тарас. И стал не просто хорошим баристой, а настоящим художником на кофе. Его рисунки на латте – произведения искусства. 30-летний Богдан даже участвует в чемпионатах мира, создавая в чашке самые причудливые фигуры – от овечек и львов до ночных пейзажей.

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Богдан удивил даже своего брата Тараса: "Сейчас он выступает как бариста, он уже на 3 или 4 чемпионатах мира выступал. Я ему говорил: "Ты – первый, кого я знаю, кто участвовал в чемпионате мира по боксу и на чемпионате мира, как бариста".

Ранее мы писали, что Тарас Шелестюк обвинил одного из лучших боксеров мира в трусости.

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кофе боксер Богдан Шелестюк бариста
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