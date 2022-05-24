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Боксер крикнув "Слава Україні!" на всю Європу

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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24 травня, 08:44
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Після перемоги у першому поєдинку чемпіонату Європи з боксу українець Іван Сапун підтримав нашу країну, яка бореться проти російських окупантів
Сапун продовжив боротьбу за медалі чемпіонату Європи
Сапун продовжив боротьбу за медалі чемпіонату Європи

У Єревані стартував чемпіонат Європи з боксу, де беруть участь 219 спортсменів. У ваговій категорії до 80 кг україну представляє Іван Сапун.

У першому раунді наш боксер зустрівся із британцем Джорджем Кротті. Українець переміг і після оголошення результату крикнув: "Слава Україні!". З трибун йому відповіли: "Героям слава!".

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Раніше ми писали, що боксер Олег Прудкий загинув на війні проти Росії захищаючи свою країну. Олег був дворазовим чемпіоном України у ваговій категорії до 60 кг та майстром спорту міжнародного класу. Також Прудкий запам'ятався виступом за напівпрофесійну боксерську команду "Українські отамани".

А у Маріуполі від ворожого снаряду загинув колишній боксер та суддя Олексій Купирєв. Він був чемпіоном Європи серед молоді.

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