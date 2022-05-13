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У Маріуполі від російського снаряда загинув чемпіон Європи з боксу

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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13 травня, 19:29
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Український спорт зазнав ще однієї важкої втрати. Внаслідок обстрілів російсько-фашистських військ загинув колишній боксер та суддя Олексій Купирєв
Російські окупанти вбили Олексія Купирєва
Російські окупанти вбили Олексія Купирєва

З початку військової агресії Росії в Україну Олексій Купирєв перебував у Маріуполі. Разом із сім'єю колишній боксер ховався від обстрілів у підвалі багатоповерхового будинку.

8 березня Олексій залишив укриття та піднявся до своєї квартири. За фатальним збігом обставин у цей момент туди потрапив російський снаряд.

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Про загибель Олексія Купирєва повідомив у Facebook екс-глава української федерації боксу Дмитро Єлісєєв.

"Дуже шкода, що так склалася доля, Олексій був завжди відповідальною, принциповою і порядною людиною", – написав Єлісєєв.

Купирєва поховали у дворі його будинку. На момент загибелі йому було 46 років.

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Зазначимо, що Олексій Купирєв ставав чемпіоном Європи серед молоді. Після закінчення кар'єри він став рефері та отримав статус судді міжнародної категорії.

Раніше ми повідомляли, що у запеклому бою під Маріуполем загинув пауерліфтер Юрій Лучечко. 23-річний спортсмен був неодноразовим призером міжнародних змагань.

Юрій Лучечко віддав своє життя за Україну
Юрій Лучечко віддав своє життя за Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

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