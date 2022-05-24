Боксер крикнул "Слава Украине!" на всю Европу

После победы в первом поединке чемпионата Европы по боксу украинец Иван Сапун поддержал нашу страну, которая сражается против российских оккупантов

Сапун продолжил борьбу за медали чемпионата Европы

В Ереване стартовал чемпионат Европы по боксу, где участвуют 219 спортсменов. В весовой категории до 80 кг Украину представляет Иван Сапун.

В первом раунде наш боксер встретился с британцем Джорджем Кротти. Украинец победил и после объявления результата крикнул: "Слава Украине!". С трибун ему ответили: "Героям слава!".

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Ранее мы писали, что боксер Олег Прудкий погиб на войне против России, защищая свою страну. Олег был двукратным чемпионом Украины в весовой категории до 60 кг и мастером спорта международного класса. Также Прудкий запомнился выступлением за полупрофессиональную боксерскую команду "Украинские атаманы".

А в Мариуполе от вражеского снаряда погиб бывший боксер и судья Алексей Купырев. Он был чемпионом Европы среди молодежи.