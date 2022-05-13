В Мариуполе от российского снаряда погиб чемпион Европы по боксу

Украинский спорт понес еще одну тяжелую утрату. В результате обстрелов российско-фашистских войск погиб бывший боксер и судья Алексей Купырев

Российские оккупанты убили Алексея Купырева

С начала военной агрессии России в Украину Алексей Купырев находился в Мариуполе. Вместе с семьей бывший боксер прятался от обстрелов в подвале многоэтажного дома.

8 марта Алексей покинул убежище и поднялся в свою квартиру. По роковому стечению обстоятельств в этот момент туда попал российский снаряд.

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О гибели Алексея Купырева сообщил в Facebook экс-глава украинской федерации бокса Дмитрий Елисеев.

"Очень жаль что так сложилась судьба, Алексей был всегда ответственным, принципиальным и порядочным человеком", – написал Елисеев.

Купырева похоронили во дворе его дома. На момент гибели ему было 46 лет.

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Отметим, что Алексей Купырев становился чемпионом Европы среди молодежи. После окончания карьеры он стал рефери и получил статус судьи международной категории.

Ранее мы сообщали, что в ожесточенном бою под Мариуполем погиб пауэрлифтер Юрий Лучечко. 23-летний спортсмен был неоднократным призером международных соревнований.

Юрий Лучечко отдал свою жизнь за Украину / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня