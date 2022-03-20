Бої за країну чи за титул? Ломаченко та Усик можуть провести свої поєдинки вчасно

Глава Top Rank Боб Арум розповів, що українські топ-боксери отримали дозвіл на виїзд із країни

Ломаченко та Усик захищають Україну від російських окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Промоутер Василя Ломаченка та Олександра Усика, які у лавах тероборони захищають нашу країну, всіма силами намагається допомогти своїм підопічним із продовженням професійної кар'єри. У цьому Боб Арум успішний, про що заявив у новому своєму інтерв'ю:

"Прекрасний український уряд взаємодіє з нами, якщо говорити про Ломаченка та Усика. Там розуміють неймовірну публічну цінність того, щоб вони залишили Україну, тренувалися та брали участь у титульних боях. Я сподіваюся, що війна незабаром закінчиться, а якщо ні, то їм доведеться повертатися до оборони. Тому я не знаю, чи приймуть вони пропозицію Міністра культури України покинути країну і готуватися до боїв".

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Найближчий бій Василь Ломаченко має провести проти австралійця Джорджа Камбососа вже у червні цього року. Нагадаємо, що Олександр Усик допомагає українській армії і сам із автоматом у руках захищає столицю України. А Василь Ломаченко зосереджено на обороні рідного міста Білгород-Дністровського.