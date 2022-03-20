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Бої за країну чи за титул? Ломаченко та Усик можуть провести свої поєдинки вчасно

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20 березня, 14:26
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Глава Top Rank Боб Арум розповів, що українські топ-боксери отримали дозвіл на виїзд із країни
Ломаченко та Усик захищають Україну від російських окупантів
Ломаченко та Усик захищають Україну від російських окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Промоутер Василя Ломаченка та Олександра Усика, які у лавах тероборони захищають нашу країну, всіма силами намагається допомогти своїм підопічним із продовженням професійної кар'єри. У цьому Боб Арум успішний, про що заявив у новому своєму інтерв'ю:

"Прекрасний український уряд взаємодіє з нами, якщо говорити про Ломаченка та Усика. Там розуміють неймовірну публічну цінність того, щоб вони залишили Україну, тренувалися та брали участь у титульних боях.

Я сподіваюся, що війна незабаром закінчиться, а якщо ні, то їм доведеться повертатися до оборони. Тому я не знаю, чи приймуть вони пропозицію Міністра культури України покинути країну і готуватися до боїв".

Читайте також: Світ у шоці, як українці надирають зад Путіну – промоутер Ломаченко

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Найближчий бій Василь Ломаченко має провести проти австралійця Джорджа Камбососа вже у червні цього року. Нагадаємо, що Олександр Усик допомагає українській армії і сам із автоматом у руках захищає столицю України. А Василь Ломаченко зосереджено на обороні рідного міста Білгород-Дністровського.

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ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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Старший лейтенант Чорний Володимир, десантник з 25-ї Січеславської бригади. Завдяки його умілим діям при захисті Волновахи Донецької області було знищено близько 50 окупантів, танк Т-72 та взято в полон п'ятьох російських загарбників. За особисту мужність отримав звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
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