Боєць вилетів за канати рингу: епічний нокаут року (відео)

Непереможений проспект з Лос-Анджелеса Джон Рамірес у поєдинку з мексиканцем Хана Сальватєрру став володарем вакантного титулу чемпіона Північної Америки за версією NABA у другій найлегшій вазі (до 52,2 кг).

Вже в першому раунді американець на прізвисько "Задира" завдав правого прямого удару в підборіддя мексиканця і кинувся його добивати. Від удару Сальватерру відступив до канатів і вирушив у політ за межі рингу.

Мексиканцю пощастило, що фотограф, який знімав поєдинок, упіймав невдаху боксера. Інакше все могло б закінчитися сумно.

SCRAPPY RAMIREZ KNOCKED HIM OUT OF THE RING #ZurdoBoesel pic.twitter.com/PTXxCtS1PQ