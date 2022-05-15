Боєць вилетів за канати рингу: епічний нокаут року (відео)

Американський легковаговик Джон Рамірес відправив свого суперника в політ за межі рингу в нищівному нокауті

Джон Рамірес брутально закінчив бій із мексиканцем Сальватєрру

Непереможений проспект з Лос-Анджелеса Джон Рамірес у поєдинку з мексиканцем Хана Сальватєрру став володарем вакантного титулу чемпіона Північної Америки за версією NABA у другій найлегшій вазі (до 52,2 кг).

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Вже в першому раунді американець на прізвисько "Задира" завдав правого прямого удару в підборіддя мексиканця і кинувся його добивати. Від удару Сальватерру відступив до канатів і вирушив у політ за межі рингу.

Мексиканцю пощастило, що фотограф, який знімав поєдинок, упіймав невдаху боксера. Інакше все могло б закінчитися сумно.

SCRAPPY RAMIREZ KNOCKED HIM OUT OF THE RING #ZurdoBoesel pic.twitter.com/PTXxCtS1PQ - DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 15, 2022

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22-річний мексиканець зумів стати на ноги і знову видерся на ринг, але, схоже, отримав струс мозку і не зміг продовжити поєдинок.

"Він припустився помилки, і йому довелося заплатити", – сказав після бою Рамірес.

25-річний Рамірес довів рахунок своїх перемог до 10, вісім з яких закінчилися нокаутом.