Українського боксера жорстоко побили (відео)

Максим Продан ефектно відправив суперника в нокдаун, проте незабаром рефері довелося побоюватися за здоров'я українця

Максим Продан програв технічним нокаутом Ромеро / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Український боксер Максим Продан зазнав другої поспіль поразки на профі-рингу. Максим, хоч з недавніх пір і представляє Румунію, але на бій вийшов у синьо-жовтих шортах та під пісню "Українські отамані" Ярмака.

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Продан був явним фаворитом у поєдинку проти венесуельця Луїса Ромеро. І спочатку все складалося на його користь.

Наприкінці шостого раунду Продан ефектним ударом звалив Ромеро. Але той зумів піднятися на ноги та продовжити поєдинок.

Maxim Prodan наклейки Luis Enrique Romero with HUGE left hook as we enter round 7. #ScardinaDeCarolis pic.twitter.com/mllcD1oNmM - DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 13, 2022

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Максим відчув смак швидкої перемоги і трохи розслабився та пропустив потужну контратаку. Спочатку рефері змушений був відрахувати стоячий нокдаун Продану, а незабаром зупинив двобій, рятуючи від серйозних травм українця.

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