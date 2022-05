Українського боксера жорстоко побили (відео)

Український боксер Максим Продан зазнав другої поспіль поразки на профі-рингу. Максим, хоч з недавніх пір і представляє Румунію, але на бій вийшов у синьо-жовтих шортах та під пісню "Українські отамані" Ярмака.

Читайте також: У підвалі голод не відчувається. Промоутер пояснив, як Усик втратив вагу

Продан був явним фаворитом у поєдинку проти венесуельця Луїса Ромеро. І спочатку все складалося на його користь.

Наприкінці шостого раунду Продан ефектним ударом звалив Ромеро. Але той зумів піднятися на ноги та продовжити поєдинок.

Maxim Prodan наклейки Luis Enrique Romero with HUGE left hook as we enter round 7. #ScardinaDeCarolis pic.twitter.com/mllcD1oNmM