Боец вылетел за канаты ринга: эпический нокаут года (видео)

Непобежденный проспект из Лос-.Анжелеса Джон Рамирес в поединке с мексиканцем Хана Сальватьерру стал обладателем вакантного титула чемпиона Северной Америки по версии NABA во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг).

Уже в первом раунде американец по прозвищу "Задира" нанес правый прямой удар в подбородок мексиканца и бросился его добивать. От удара Сальватьерру попятился к канатам и отправился в полет за пределы ринга.

Мексиканцу повезло, что фотограф, снимавший поединок, поймал неудачливого боксера. Иначе все могло бы закончиться печальнее.

SCRAPPY RAMIREZ KNOCKED HIM OUT OF THE RING #ZurdoBoeselpic.twitter.com/PTXxCtS1PQ