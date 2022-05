Украинского боксера жестоко избили (видео)

Украинский боксер Максим Продан потерпел второе подряд поражение на профи-ринге. Максим, хоть с недавних пор и представляет Румынию, но на бой вышел в сине-желтых шортах и под песню "Українські отамани" Ярмака.

Продан был явным фаворитом в поединке против венесуэльца Луиса Ромеро. И поначалу все складывалось в его пользу.

В конце шестого раунда Продан эффектным ударом свалил Ромеро. Но тот сумел подняться на ноги и продолжить поединок.

Maxim Prodan nails Luis Enrique Romero with a HUGE left hook as we enter round 7. #ScardinaDeCarolis pic.twitter.com/mllcD1oNmM

Максим почувствовал вкус скорой победы и немного расслабился и пропустил мощную контратаку. Сначала рефери вынужден был отчислить стоячий нокдаун Продану, а вскоре остановил поединок, спасая от серьезных травм украинца.

WHAT A TWIST.



Luis Enrique Romero turns things around and takes the win.#ScardinaDeCarolispic.twitter.com/SLlKjr3eeo