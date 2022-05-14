Хватал девушку за грудь. Известный боксер попал в скандал (видео)

Болгарин Кубрат Пулев ничего не усвоил на курсах о недопустимости сексуальных домогательств и снова распустил руки

Пулева могут наказать за приставание к девушке / Фото: Коллаж: Сегодня

Знаменитый болгарский боксер Кубрат Пулев не учится на своих ошибках. Пару лет назад боксер внезапно поцеловал журналистку. Тогда болгарин выплатил штраф в размере 2 500 долларов и прошел специальный курс, где ему объясняли недопустимость сексуальных домогательств.

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На этот раз Пулев перед своим боем против Джерри Форреста внезапно приобнял одну из ринг-герл, обхватив ее грудь. Смущенная девушка лишь засмеялась.

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Если девушка простит боксера, то это может сойти ему с рук. А если обратиться в полицию, то Пулева могут не только оштрафовать, но и лишить боксерской лицензии на территории Северной Америки, сообщает Fightnews.