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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

15 років перемог: як Україна стала гегемоном світового боксу

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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3 лютого, 20:30
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Сегодня состоялась пресс-конференция Федерации бокса Украины, на которой подвели итоги деятельности организации за последние 15 лет. А здесь есть что вспомнить!
Ломаченко і Усик кували славу України на Олімпіаді-2012
Ломаченко і Усик кували славу України на Олімпіаді-2012 / Фото: Колаж: Сьогодні

За цей період Україна стала справді боксерською країною. Наша країна регулярно бере медалі на Олімпійських іграх та чемпіонатах світу.

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Загалом список нагород, завойований нашими боксерами, колосальний. Дивіться самі:

  • З 2008 року і до теперішнього часу у чемпіонатах Європи серед юніорів боксери здобули 32 золоті, 44 срібні та 76 бронзових медалей.
  • На чемпіонатах Європи серед молоді – 17 золотих, 45 срібних, 63 бронзові.
  • На чемпіонатах Європи серед школярів та юнаків та дівчат українці здобули – 34 золотих, 58 срібних, 77 бронзових.
  • На чемпіонатах світу серед молоді та юніорів наші боксери здобули 8 золотих, 19 срібних та 31 бронзову медаль.
  • На чемпіонатах світу серед дорослих у 2009 році Василь Ломаченко завоював золото, Роман Капітоненко – срібло, а Олександру Усику підкорилася бронза.
  • 2011 року чемпіонами змагань стали Василь Ломаченко, Тарас Шелестюк, Євген Хітров та Олександр Усик. Срібло у Дениса Берінчика.
  • 2013 року Микола Буценко завоював бронзу. У 2015 році бронзу завоювали і Дмитро Замотаєв та Геворг Манукян.
  • 2017 року Чемпіоном світу став Олександр Хижняк. У 2018 році Ганна Охота та Марія Бова здобули срібні медалі.
  • У 2021 році чемпіоном світу став Юрій Захарєєв.
  • На Чемпіонатах Європи серед чоловіків з 2008 року українські боксери здобули 8 золотих, 3 срібних та 12 бронзових медалей.
  • На Чемпіонатах Європи серед жінок за цей період наші спортсменки здобули 3 золоті, 7 срібних та 19 бронзових медалей.
  • На Кубку Європи серед жінок – 7 золотих та 2 бронзові медалі.
  • На Олімпійських іграх – 3 золота (чемпіони – Василь Ломаченко (двічі) та Олександр Усик), 2 срібні та 3 бронзові нагороди.
  • На юнацьких Олімпійських іграх – 1 золото, 2 срібні медалі.
  • На Європейських іграх – 2 золоті, 2 срібні, 5 бронзових нагород.

У федерації боксу зазначили, що зараз у нас 25 тисяч юнаків і дівчат по всій країні займаються боксом. Їх тренують 1300 тренерів. При цьому, у федерації обіцяють найближчими роками зробити бокс ще більш масовим.

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