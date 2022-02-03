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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

15 лет побед: как Украина стала гегемоном мирового бокса

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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3 февраля, 20:30
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Сегодня состоялась пресс-конференция Федерации бокса Украины, на которой подвели итоги деятельности организации за последние 15 лет. А здесь есть что вспомнить!
Ломаченко и Усик ковали славу Украины на Олимпиаде-2012
Ломаченко и Усик ковали славу Украины на Олимпиаде-2012 / Фото: Коллаж: Сегодня

За этот период Украина стала действительно боксерской страной. Наша страна регулярно берет медали на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

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В целом список наград, завоеванный нашими боксерами, колоссальный. Смотрите сами:

  • С 2008 года и по настоящее время в чемпионатах Европы среди юниоров боксеры завоевали 32 золотых, 44 серебряных и 76 бронзовых медалей.
  • На чемпионатах Европы среди молодежи – 17 золотых, 45 серебряных, 63 бронзовых.
  • На чемпионатах Европы среди школьников и юношей и девушек украинцы завоевали – 34 золотых, 58 серебряных, 77 бронзовых.
  • На чемпионатах мира среди молодежи и юниоров наши боксеры завоевали 8 золотых, 19 серебряных и 31 бронзовую медаль.
  • На чемпионатах мира среди взрослых в 2009 году Василий Ломаченко завоевал золото, Роман Капитоненко – серебро, а Александру Усику подчинилась бронза.
  • В 2011 году чемпионами соревнований стали Василий Ломаченко, Тарас Шелестюк, Евгений Хитров и Александр Усик. Серебро у Дениса Беринчика.
  • В 2013 году Николай Буценко завоевал бронзу. В 2015 году бронзу завоевали и Дмитрий Замотаев и Геворг Манукян.
  • В 2017 году Чемпионом мира стал Александр Хижняк. В 2018 году Анна Охота и Мария Бова завоевали серебряные медали.
  • В 2021 году чемпионом мира стал Юрий Захареев.
  • На Чемпионатах Европы среди мужчин с 2008 года украинские боксеры завоевали 8 золотых, 3 серебряных и 12 бронзовых медалей.
  • На Чемпионатах Европы среди женщин за этот период наши спортсменки завоевали 3 золотых, 7 серебряных и 19 бронзовых медалей.
  • На Кубке Европы среди женщин – 7 золотых и 2 бронзовые медали.
  • На Олимпийских играх – 3 золота (чемпионы – Василий Ломаченко (дважды) и Александр Усик), 2 серебряные и 3 бронзовые награды.
  • На юношеских Олимпийских играх – 1 золото, 2 серебряные медали.
  • На Европейских играх – 2 золотых, 2 серебряных, 5 бронзовых наград.

В федерации бокса отметили, что на данный момент у нас 25 тысяч юношей и девушек по всей стране занимаются боксом. Их тренируют 1300 тренеров. При этом, в федерации обещают в ближайшие годы мы сделать бокс еще более массовым.

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