Зірка біатлону став найпопулярнішим письменником Франції

Талановита людина талановита в усьому. Це можна сказати про п'ятиразового олімпійського чемпіона з біатлону Мартена Фуркада. Його книги займають лідируючі позиції з продажу у Франції серед творів на спортивну тематику за останні п'ять років.

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"Моя мрія про золото і сніг" (2017) і "Останнє коло" (2020), написані Фуркадом в співавторстві з журналістом Жаном Іссартелем, були розпродані тиражем в понад 100 тисяч примірників.

Мартен Фуркад – п'ять разів вигравав Олімпійські ігри, дворазовий срібний призер Олімпіад, 13-разовий чемпіон світу, семиразовий володар Кубка світу в загальному заліку з сезону-2011/2012 за сезон-2017/2018, багаторазовий чемпіон Франції. Він посідає перше місце в історії біатлону за сумою зароблених призових.

ТЕСТ. Хто з українських спортсменів автор книги? Вгадайте за назвою

Мартен Фуркад стріляє на дивані і дивиться себе по телевізору Відео: Twitter

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