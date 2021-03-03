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ТЕСТ. Хто з українських спортсменів автор книги? Вгадайте за назвою

3 березня, 14:42

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Десятка творів наших зірок спорту

Восени 1921 року в Лондоні з ініціативи письменниці Кетрін Емі Доусон-Скотт і письменника Джона Голсуорсі був створений PEN-клуб.

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PEN – абревіатура від англійських слів "poet" (поет), "essayist" (есеїст), "novelist" (романіст), що складається в слово "PEN" – перо / ручка. Метою організації є сприяння творчій співпраці письменників всього світу.

А в 1986 році PEN-клуб заснував Всесвітній день письменника – 3 березня.

Треба сказати, що нарівні з професійними письменниками за перо не раз бралися і відомі спортсмени. Зараз модно читати біографії Роналду, Мессі, Фергюсона, Моурінью... Але ж і у наших зірок є книги.

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Давайте перевіримо, наскільки ви знайомі з українськими спортсменами-письменниками.

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Вгадай автора за назвою книги

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Микола Павлов
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Валерій Лобановський
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Читати роздуми метра тренерського цеху Валерія Лобановського цікаво, як футболістам, так і вболівальникам.
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Управління викликами

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67 %
Олена Підгрушна
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8/10

Сталь і серце

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Василь Ломаченко
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Вадим Гутцайт
33 %
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9/10

My Own Story

Оксана Баюл
100 %
Лілія Подкопаєва
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Ірина Мерлені
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Про своє життя перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл написала книгу в Америці.
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Попытка в запасе

Богдан Бондаренко
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Олександр Абраменко
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Перша у світі людина, яка стрибнула вище шести метрів, олімпійський чемпіон Сергій Бубка впевнений, що у кожного залишається спроба в запасі, якщо він вважає, що головної своєї вершини поки не досяг.
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