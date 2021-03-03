ТЕСТ. Хто з українських спортсменів автор книги? Вгадайте за назвою

Восени 1921 року в Лондоні з ініціативи письменниці Кетрін Емі Доусон-Скотт і письменника Джона Голсуорсі був створений PEN-клуб.
PEN – абревіатура від англійських слів "poet" (поет), "essayist" (есеїст), "novelist" (романіст), що складається в слово "PEN" – перо / ручка. Метою організації є сприяння творчій співпраці письменників всього світу.
А в 1986 році PEN-клуб заснував Всесвітній день письменника – 3 березня.
Треба сказати, що нарівні з професійними письменниками за перо не раз бралися і відомі спортсмени. Зараз модно читати біографії Роналду, Мессі, Фергюсона, Моурінью... Але ж і у наших зірок є книги.
Давайте перевіримо, наскільки ви знайомі з українськими спортсменами-письменниками.
Усе в твоїх руках
Мій роман зі спортом
Гол, который я не забил
Хто не чув, той побачить
Fencing Is My Life
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