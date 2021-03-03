ТЕСТ. Хто з українських спортсменів автор книги? Вгадайте за назвою

Восени 1921 року в Лондоні з ініціативи письменниці Кетрін Емі Доусон-Скотт і письменника Джона Голсуорсі був створений PEN-клуб.

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PEN – абревіатура від англійських слів "poet" (поет), "essayist" (есеїст), "novelist" (романіст), що складається в слово "PEN" – перо / ручка. Метою організації є сприяння творчій співпраці письменників всього світу.

А в 1986 році PEN-клуб заснував Всесвітній день письменника – 3 березня.

Треба сказати, що нарівні з професійними письменниками за перо не раз бралися і відомі спортсмени. Зараз модно читати біографії Роналду, Мессі, Фергюсона, Моурінью... Але ж і у наших зірок є книги.

Давайте перевіримо, наскільки ви знайомі з українськими спортсменами-письменниками.

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Вгадай автора за назвою книги Наш легкий тест на знання літератури та спорту. Пройти тест 1/10 Усе в твоїх руках Олександр Усик 0 % Олександр Шовковський 100 % Олег Верняєв 0 % Далі 2/10 Мій роман зі спортом Ганна Безсонова 33 % Яна Клочкова 0 % Ганна Різатдінова 67 % Далі 3/10 Гол, который я не забил Андрій Шевченко 33 % Олег Блохін 67 % Сергій Ребров 0 % Далі 4/10 Хто не чув, той побачить Віталій Кличко 100 % Василь Вірастюк 0 % Жан Беленюк 0 % Далі 5/10 Fencing Is My Life Ольга Харлан 67 % Сергій Голубицький 33 % Яна Шемякіна 0 % Далі 6/10 Бесконечный матч Мирон Маркевич 33 % Микола Павлов 0 % Валерій Лобановський 67 % Далі 7/10 Управління викликами Ельбрус Тедєєв 33 % Володимир Кличко 67 % Олена Підгрушна 0 % Далі 8/10 Сталь і серце Леонід Жаботинський 67 % Василь Ломаченко 0 % Вадим Гутцайт 33 % Далі 9/10 My Own Story Оксана Баюл 100 % Лілія Подкопаєва 0 % Ірина Мерлені 0 % Далі 10/10 Попытка в запасе Богдан Бондаренко 33 % Олександр Абраменко 0 % Сергій Бубка 67 % Далі

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