ТЕСТ. Кто из украинских спортсменов автор книги? Угадайте по названию

Осенью 1921 года в Лондоне по инициативе писательницы Кэтрин Эми Доусон-Скотт и писателя Джона Голсуорси был создан PEN-клуб.

Реклама

PEN – аббревиатура от английских слов "poet" (поэт), "essayist" (эссеист), "novelist" (романист), складывающаяся в слово "PEN" – перо/ручка. Целью организации является содействие творческому сотрудничеству писателей всего мира.

А в 1986 году PEN-клуб учредил Всемирный день писателя – 3 марта.

Надо сказать, что наравне с профессиональными писателями за перо не раз брались и известные спортсмены. Сейчас модно читать биографии Роналду, Месси, Фергюсона, Моуринью... Но ведь и у наших звезд есть книги.

Давайте проверим, насколько вы знакомы с украинскими спортсменами-писателями.

Реклама

Угадай автора по названию книги Наш легкий тест на знание литературы и спорта. Поехали! 1/10 Усе в твоїх руках Александр Усик 0 % Александр Шовковский 100 % Олег Верняев 0 % Дальше 2/10 Мій роман зі спортом Анна Бессонова 33 % Яна Клочкова 0 % Анна Ризатдинова 67 % Дальше 3/10 Гол, который я не забил Андрей Шевченко 33 % Олег Блохин 67 % Сергей Ребров 0 % Дальше 4/10 Хто не чув, той побачить Виталий Кличко 100 % Василий Вирастюк 0 % Жан Беленюк 0 % Дальше 5/10 Fencing Is My Life Ольга Харлан 67 % Сергей Голубицкий 33 % Яна Шемякина 0 % Дальше 6/10 Бесконечный матч Мирон Маркевич 33 % Николай Павлов 0 % Валерий Лобановский 67 % Дальше 7/10 Управління викликами Эльбрус Тедеев 33 % Владимир Кличко 67 % Елена Пидгрушная 0 % Дальше 8/10 Сталь и сердце Леонид Жаботинский 67 % Василий Ломаченко 0 % Вадим Гутцайт 33 % Дальше 9/10 My Own Story Оксана Баюл 100 % Лилия Подкопаева 0 % Ирина Мерлени 0 % Дальше 10/10 Попытка в запасе Богдан Бондаренко 33 % Александр Абраменко 0 % Сергей Бубка 67 % Дальше

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама