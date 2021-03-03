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ТЕСТ. Кто из украинских спортсменов автор книги? Угадайте по названию

3 марта, 14:42

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Десятка произведений наших звезд спорта

Осенью 1921 года в Лондоне по инициативе писательницы Кэтрин Эми Доусон-Скотт и писателя Джона Голсуорси был создан PEN-клуб.

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PEN – аббревиатура от английских слов "poet" (поэт), "essayist" (эссеист), "novelist" (романист), складывающаяся в слово "PEN" – перо/ручка. Целью организации является содействие творческому сотрудничеству писателей всего мира.

А в 1986 году PEN-клуб учредил Всемирный день писателя – 3 марта.

Надо сказать, что наравне с профессиональными писателями за перо не раз брались и известные спортсмены. Сейчас модно читать биографии Роналду, Месси, Фергюсона, Моуринью... Но ведь и у наших звезд есть книги.

В тренде
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из "Львова"

Давайте проверим, насколько вы знакомы с украинскими спортсменами-писателями.

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Угадай автора по названию книги

Наш легкий тест на знание литературы и спорта.
Поехали!
1/10

Усе в твоїх руках

Александр Усик
0 %
Александр Шовковский
100 %
Олег Верняев
0 %
Легендарный футбольный вратарь Александр Шовковский попытался на основе личного опыта помочь другим людям избежать жизненных ловушек.
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2/10

Мій роман зі спортом

Анна Бессонова
33 %
Яна Клочкова
0 %
Анна Ризатдинова
67 %
Чемпионка мира и бронзовая призерка Олимпийских игр Анна Ризатдинова выпустила книгу о 17 годах, которые она отдала художественной гимнастике.
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3/10

Гол, который я не забил

Андрей Шевченко
33 %
Олег Блохин
67 %
Сергей Ребров
0 %
Легендарный форвард киевского "Динамо" Олег Блохин рассказывает о своих выступлениях за клуб и сборную.
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4/10

Хто не чув, той побачить

Виталий Кличко
100 %
Василий Вирастюк
0 %
Жан Беленюк
0 %
Член Зала славы мирового бокса Виталий Кличко умеет посмеяться над собой, он издал книгу своих крылатых цитат.
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5/10

Fencing Is My Life

Ольга Харлан
67 %
Сергей Голубицкий
33 %
Яна Шемякина
0 %
О фехтовании в своей жизни рассказал Сергей Голубицкий – серебряный призер Олимпийских игр 1992 года и пятикратный чемпион мира в фехтовании на рапирах.
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6/10

Бесконечный матч

Мирон Маркевич
33 %
Николай Павлов
0 %
Валерий Лобановский
67 %
Читать размышления мэтра тренерского цеха Валерия Лобановского интересно, как футболистам, так и болельщикам.
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7/10

Управління викликами

Эльбрус Тедеев
33 %
Владимир Кличко
67 %
Елена Пидгрушная
0 %
Как применить спортивную стратегию в жизни и бизнесе рассказывает бывший чемпион в супертяжелом весе Владимир Кличко.
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8/10

Сталь и сердце

Леонид Жаботинский
67 %
Василий Ломаченко
0 %
Вадим Гутцайт
33 %
Книга знаменитого тяжелоатлета, двукратного олимпийского чемпиона, Леонида Жаботинского о своем спортивном пути.
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9/10

My Own Story

Оксана Баюл
100 %
Лилия Подкопаева
0 %
Ирина Мерлени
0 %
О своей жизни первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл написала книгу в Америке.
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10/10

Попытка в запасе

Богдан Бондаренко
33 %
Александр Абраменко
0 %
Сергей Бубка
67 %
Первый в мире человек, прыгнувший выше шести метров, олимпийский чемпион Сергей Бубка уверен, что у каждого остается попытка в запасе, если он считает, что главной своей вершины пока не достиг.
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