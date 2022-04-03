Язики застрягли в д*пі. Фуркад пояснив, чому російські спортсмени мовчать про війну

Атлети з країни-агресора бояться своєї влади, яку вони обрали. Але за це їх не можна засуджувати, вважає уславлений біатлоніст Сімон Фуркад

Сімон Фуркад вважає російських спортсменів невинними жертвами / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

Колишній французький біатлоніст Сімон Фуркад відреагував на гнівну заяву українця Дмитра Підручного, який послав братів нах*й. Прославлений спортсмен, як і раніше, вважає, що винні політики, а не спортсмени.

І хоча француз засудив війну Росії проти України, але він ніяк не хоче помічати відповідальності атлетів із РФ, які беруть участь у пропагандистських мітингах-концертах, малюють на своїй формі букву "Z" – символа агресії.

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"З вчорашнього дня мої соціальні мережі оживилися. Після інтерв'ю, яке я дав одному з російських ЗМІ, я сказав, що вважаю, що усунення російських спортсменів від міжнародних змагань є абсолютно контрпродуктивним, я отримав сотні повідомлень ненависті. Отже, щоб бути зрозумілим раз і назавжди: я не підтримую війну і не підтримую російську владу. Так досить зрозуміло? Додам, що я досить дорослий, щоб займати власну позицію, тому не потрібно залучати брата (Мартена Фуркада) до цієї дискусії. Будь ласка, дозвольте йому відсторонитися від цієї історії. Так, я сказав, що не підтримую рішення про усунення російських спортсменів від міжнародних змагань, тому що я вважаю, що це абсолютно контрпродуктивно і є великим лицемірством. Більшість російських спортсменів проти війни, але річ у тому, що вони не можуть цього сказати!

Про це навіть Дмитро Підручний написав у своєму повідомленні: "Мені написав російський спортсмен на підтримку. Він боїться говорити про себе та рідних". Невже хтось думає, що перебування у власній країні, ризикуючи втратити все навіть свою свободу, допоможе йому зайняти позицію проти російської влади?

Досить легко побачити, як деякі спортсмени із Заходу Європи зручно сидять на дивані та кажуть, що треба говорити, займати позицію, виправдовуватися, щоб бути частиною цього. Досить легко помітити, що міжнародні спортивні федерації та інституції в один голос виключають російських спортсменів, коли вони проводять основні спортивні заходи в країнах, які не поважають міжнародного миру та прав людини. Де ви були, коли Сирію бомбив той самий режим, який атакував Україну? Де ви були, щоб протистояти Олімпіаді в Китаї, коли китайський уряд придушував народ уйгурів? Де ви були, коли уряд Катару передав чемпіонат світу з футболу, коли вони не поважають права людини? Де ви були, коли на Гран-прі Формули-1 в Джидді уряд Саудівської Аравії атакував Ємен і кілька днів тому стратив 81 людину? Отже, можливо, час сказати "стоп" підтримці режиму та диктатури, даючи їм такі заходи, і чекати від спортсменів рішень та позицій, які вони не в змозі зайняти!

Путін виступив перед росіянами / Фото: Колаж: Сьогодні

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Я повністю розумію послання Дмитра Підручного, і навіть якщо він не бажає мені всього найкращого, я не його звинувачуватиму, тому що я співчуваю йому і ситуації, в якій зараз живе український народ. Єдине, що можу сказати, це те, що 26 лютого, коли я дізнався про українських спортсменів, які в українській армії, мої перші повідомлення були для нього і Юлії Джими.

Біатлоністи змушені брати до рук справжню зброю / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

Я побажав їм підтримки, запитав, чи можу чимось допомогти, подбати про них і сім'ю. Я йому вчора написав і він просто відповів, що є українська приказка, що не можна сидіти на 2 стільцях. Сподіваюся, спортивна цитата буде такою: "встанемо з вашого крісла та поділимося разом", – написав Фуркад у своєму Instagram.

Нагадаємо, що український біатлоніст Дмитро Підручний відправився захищати країну від пропутинської армії. Для цього йому довелося перервати сезон. Його приклад наслідували й інші українські біатлоністи.

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Чому тоді українські спортсмени мають пропускати змагання через агресію Росії, а російські ні, Фуркад так і не відповів.