Языки застряли в ж*пе. Фуркад объяснил, почему российские спортсмены молчат о войны

Атлеты из страны-агрессора боятся свою власть, которую они выбрали. Но за это их нельзя осуждать, считает прославленный биатлонист Симон Фуркад

Симон Фуркад считает российских спортсменов невинными жертвами / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

Бывший французский биатлонист Симон Фуркад отреагировал на гневное заявление украинца Дмитрия Пидручного, который послал братьев нах*й. Прославленный спортсмен по-прежнему считает, что виноваты политики, а не спортсмены.

И хотя француз осудил войну России против Украины, но он никак не хочет замечать ответственности атлетов из РФ, которые участвуют в пропагандистских митингах-концертах, рисуют на своей форме букву"Z" – символ агрессии.

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"Со вчерашнего дня мои социальные сети оживились. После интервью, которое я дал одному из российских СМИ, я сказал, что считаю, что отстранение российских спортсменов от международных соревнований абсолютно контрпродуктивно, я получил сотни сообщений ненависти. Итак, чтобы быть понятным раз и навсегда: я не поддерживаю войну и не поддерживаю российскую власть. Так достаточно понятно? Добавлю также, что я достаточно взрослый, чтобы занимать собственную позицию, поэтому не нужно привлекать брата (Мартена Фуркада) к этой дискуссии. Пожалуйста, позвольте ему отстраниться от этой истории. Да, я сказал, что не поддерживаю это решение об отстранении российских спортсменов от международных соревнований, потому что я считаю, что это абсолютно контрпродуктивно и является большим лицемерием. Большинство русских спортсменов против войны, но дело в том, что они не могут этого сказать!

Об этом даже Дмитрий Пидручный написал в своем сообщении: "Мне написал российский спортсмен в поддержку. Он боится говорить о себе и родных". Неужели кто-то думает, что пребывание в собственной стране, рискуя потерять все, даже свою свободу, поможет ему занять позицию против российской власти?

Достаточно легко увидеть, как некоторые спортсмены с Запада Европы удобно сидят на диване и говорят, что надо говорить, занимать позицию, оправдываться, чтобы быть частью этого. Достаточно легко заметить, что международные спортивные федерации и институции в один голос исключают российских спортсменов, когда они проводят основные спортивные мероприятия в странах, не уважающих международный мир и права человека. Где вы были, когда Сирию бомбил тот же режим, который атаковал Украину? Где вы были, чтобы противостоять Олимпиаде в Китае, когда китайское правительство подавляло народ уйгуров? Где вы были, когда правительство Катара передало чемпионат мира по футболу, когда они не уважают права человека? Где вы были, когда на Гран-при Формулы-1 в Джидде правительство Саудовской Аравии атаковало Йемен и несколько дней назад казнило 81 человека? Так что, возможно, пора сказать "стоп" поддержке режима и диктатуры, давая им такие меры, и ждать от спортсменов решений и позиций, которые они не в состоянии занять!

Путин выступил перед россиянами / Фото: Коллаж: Сегодня

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Я полностью понимаю послание Дмитрия Подручного, и даже если он не желает мне всего лучшего, я не буду его обвинять, потому что я сочувствую ему и ситуации, в которой сейчас живет украинский народ. Единственное, что могу сказать, это то, что 26 февраля, когда я узнал украинских спортсменов, которые в украинской армии, мои первые сообщения были для него и Юлии Джимы.

Биатлонисты вынуждены брать в руки настоящее оружие / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Я пожелал им поддержки, спросил, могу ли я чем-нибудь помочь, позаботиться о них и семье. Я ему вчера написал, и он просто ответил, что есть украинская поговорка, что нельзя сидеть на 2 стульях. Надеюсь, спортивная цитата будет такой: "встанем с вашего кресла и поделимся вместе", – написал Фуркад в своем Instagram.

Напомним, что украинский биатлонист Дмитрий Пидручный отправился защищать страну от пропутинской армии. Для этого ему пришлось прервать сезон. Его примеру последовали и другие украинские биатлонисты.

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Почему тогда украинские спортсмены должны пропускать соревнования из-за агрессии России, а российские нет, Фуркад так и не ответил.