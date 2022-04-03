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Языки застряли в ж*пе. Фуркад объяснил, почему российские спортсмены молчат о войны

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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3 апреля, 18:49
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Атлеты из страны-агрессора боятся свою власть, которую они выбрали. Но за это их нельзя осуждать, считает прославленный биатлонист Симон Фуркад
Симон Фуркад считает российских спортсменов невинными жертвами
Симон Фуркад считает российских спортсменов невинными жертвами / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

Бывший французский биатлонист Симон Фуркад отреагировал на гневное заявление украинца Дмитрия Пидручного, который послал братьев нах*й. Прославленный спортсмен по-прежнему считает, что виноваты политики, а не спортсмены.

И хотя француз осудил войну России против Украины, но он никак не хочет замечать ответственности атлетов из РФ, которые участвуют в пропагандистских митингах-концертах, рисуют на своей форме букву"Z" – символ агрессии.

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"Со вчерашнего дня мои социальные сети оживились. После интервью, которое я дал одному из российских СМИ, я сказал, что считаю, что отстранение российских спортсменов от международных соревнований абсолютно контрпродуктивно, я получил сотни сообщений ненависти.

Итак, чтобы быть понятным раз и навсегда: я не поддерживаю войну и не поддерживаю российскую власть. Так достаточно понятно?

Добавлю также, что я достаточно взрослый, чтобы занимать собственную позицию, поэтому не нужно привлекать брата (Мартена Фуркада) к этой дискуссии. Пожалуйста, позвольте ему отстраниться от этой истории.

Да, я сказал, что не поддерживаю это решение об отстранении российских спортсменов от международных соревнований, потому что я считаю, что это абсолютно контрпродуктивно и является большим лицемерием.

Большинство русских спортсменов против войны, но дело в том, что они не могут этого сказать!

Об этом даже Дмитрий Пидручный написал в своем сообщении: "Мне написал российский спортсмен в поддержку. Он боится говорить о себе и родных". Неужели кто-то думает, что пребывание в собственной стране, рискуя потерять все, даже свою свободу, поможет ему занять позицию против российской власти?

Достаточно легко увидеть, как некоторые спортсмены с Запада Европы удобно сидят на диване и говорят, что надо говорить, занимать позицию, оправдываться, чтобы быть частью этого.

Достаточно легко заметить, что международные спортивные федерации и институции в один голос исключают российских спортсменов, когда они проводят основные спортивные мероприятия в странах, не уважающих международный мир и права человека.

Где вы были, когда Сирию бомбил тот же режим, который атаковал Украину? Где вы были, чтобы противостоять Олимпиаде в Китае, когда китайское правительство подавляло народ уйгуров?

Где вы были, когда правительство Катара передало чемпионат мира по футболу, когда они не уважают права человека? Где вы были, когда на Гран-при Формулы-1 в Джидде правительство Саудовской Аравии атаковало Йемен и несколько дней назад казнило 81 человека?

Так что, возможно, пора сказать "стоп" поддержке режима и диктатуры, давая им такие меры, и ждать от спортсменов решений и позиций, которые они не в состоянии занять!

Путин выступил перед россиянами
Путин выступил перед россиянами / Фото: Коллаж: Сегодня

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Я полностью понимаю послание Дмитрия Подручного, и даже если он не желает мне всего лучшего, я не буду его обвинять, потому что я сочувствую ему и ситуации, в которой сейчас живет украинский народ.

Единственное, что могу сказать, это то, что 26 февраля, когда я узнал украинских спортсменов, которые в украинской армии, мои первые сообщения были для него и Юлии Джимы.

Биатлонисты вынуждены брать в руки настоящее оружие
Биатлонисты вынуждены брать в руки настоящее оружие / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Я пожелал им поддержки, спросил, могу ли я чем-нибудь помочь, позаботиться о них и семье. Я ему вчера написал, и он просто ответил, что есть украинская поговорка, что нельзя сидеть на 2 стульях. Надеюсь, спортивная цитата будет такой: "встанем с вашего кресла и поделимся вместе", – написал Фуркад в своем Instagram.

Напомним, что украинский биатлонист Дмитрий Пидручный отправился защищать страну от пропутинской армии. Для этого ему пришлось прервать сезон. Его примеру последовали и другие украинские биатлонисты.

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Почему тогда украинские спортсмены должны пропускать соревнования из-за агрессии России, а российские нет, Фуркад так и не ответил.

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легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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