До збірної України повертається тренер, якого виганяли за погані результати

У тренерському штабі збірної України з біатлону знову відбулися зміни. Жіночу команду знову очолить словенець Урош Велепець, який вже працював з нашими дівчатами. Однак після Олімпійських ігор 2018 року в Кореї, де українки не наближалися до медалей, від його послуг відмовилися.

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Новина повідомив сайт biathlon.com.ua.

До речі, недавно Йоханнес Бе став найкращим біатлоністом сезону.

Нагадаємо, в сезоні 2020/2021 головним в роботі з усіма нашими біатлоністами був словак Юрай Санітра. Тепер він зосередиться тільки на чоловічій команді. Санітра і Велепець прийняли пропозиції президента ФБУ Володимира Бринзака готувати українську збірну до зимових Олімпійських ігор 2022 року, які заплановані в Пекіні. Останнім часом Велепець був особистим тренером нашої найкращої біатлоністки Юлії Джими.

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До речі, до складу збірної, який буде цілеспрямовано готуватися до Олімпіади, не включили сестер Семеренко. 35-річні Валентина і Віта будуть займатися під керівництвом свого багаторічного тренера Григорія Шамрая.

Раніше Велепец прокоментував срібло Джими на Кубку світу.

Згадаймо, як українок нагороджували медалями чемпіонату світу-2020 за успіх в естафеті:

Нагородження жіночої збірної України з біатлону Відео: Instagram

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