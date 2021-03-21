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Збирач глобусів: Йоханнес Бьо став найкращим біатлоністом року

21 березня, 19:37

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Норвежець виграв загальний залік Кубка світу

Фініш! Кубок світу з біатлону завершено. Останньою гонкою сезону став чоловічий масовий старт в Естерсунді. Тут і вирішувалося, хто візьме Великий Кришталевий глобус.

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За перемогу загальному заліку боролися два норвежця – Стурла Легрейд на один бал випереджав Йоханнеса Бьо. Але Бьо на досвіді провів вирішальну гонку, випередив свого молодого суперника і втретє поспіль забрав Великий глобус.

Українець Дмитро Підручний завершив цей сезон на 27-му місці синхронно промахуючись на кожному рубежі.

Результати чоловічого мас-старту

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1. Сімон Дестьо (Франція) – 35.43,7 (0 + 1 + 1 + 0)
2. Едуард Латипов (Росія) – +8,9 (0 + 0 + 2 + 0)
3. Йоханнес Тінгнес Бьо (Норвегія) +17,5 (1 + 1 + 0 + 1)
...
27. Дмитро Підручний (Україна) – +2.36,7 (1 + 1 + 1 + 1)

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біатлон Кубок світу з біатлону Дмитро Підручний
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