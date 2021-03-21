Збирач глобусів: Йоханнес Бьо став найкращим біатлоністом року

Фініш! Кубок світу з біатлону завершено. Останньою гонкою сезону став чоловічий масовий старт в Естерсунді. Тут і вирішувалося, хто візьме Великий Кришталевий глобус.
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За перемогу загальному заліку боролися два норвежця – Стурла Легрейд на один бал випереджав Йоханнеса Бьо. Але Бьо на досвіді провів вирішальну гонку, випередив свого молодого суперника і втретє поспіль забрав Великий глобус.
Українець Дмитро Підручний завершив цей сезон на 27-му місці синхронно промахуючись на кожному рубежі.
Результати чоловічого мас-старту
1. Сімон Дестьо (Франція) – 35.43,7 (0 + 1 + 1 + 0)
2. Едуард Латипов (Росія) – +8,9 (0 + 0 + 2 + 0)
3. Йоханнес Тінгнес Бьо (Норвегія) +17,5 (1 + 1 + 0 + 1)
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27. Дмитро Підручний (Україна) – +2.36,7 (1 + 1 + 1 + 1)
Defending Champion=New Champion.- IBU World Cup (@IBU_WC) March 21, 2 021
Johannes Thingnes Boe seals victory in the Men & # 39; s Total Score after an incredible battle with Sturla Holm Laegreid!
"I have no words to describe how relieved I am and how happy I am!" https://t.co/bk5aBBso9Q | # ost21 pic.twitter.com/MtX8LfF4xa
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