В сборную Украины возвращается тренер, которого выгоняли за плохие результаты

Женскую команду по биатлону к Олимпийским играм будет готовить Урош Велепец

В тренерском штабе сборной Украины по биатлону снова произошли изменения. Женскую команду снова возглавит словенец Урош Велепец, который уже работал с нашими девчатами. Однако после Олимпийских игр 2018 года в Корее, где украинки не приближались к медалям, от его услуг отказались.

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Новость сообщил сайт biathlon.com.ua.

Кстати, недавно Йоханнес Бе стал лучшим биатлонистом сезона.

Напомним, в сезоне 2020/2021 главным в работе со всеми нашими биатлонистами был словак Юрай Санитра. Теперь он сосредоточится только на мужской команде. Санитра и Велепец приняли предложения президента ФБУ Владимира Брынзака готовить украинскую сборную к зимним Олимпийским играм 2022 года, которые запланированы в Пекине. В последнее время Велепец был личным тренером нашей лучшей биатлонистки Юлии Джимы.

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Кстати, в состав сборной, который будет целенаправленно готовиться к Олимпиаде, не включили сестер Семеренко. 35-летние Валентина и Вита будут заниматься под руководством своего многолетнего тренера Григория Шамрая.

Ранее Велепец прокомментировал серебро Джимы на Кубке мира.

Вспомним, как украинок награждали медалями чемпионата мира-2020 за успех в эстафете:

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

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